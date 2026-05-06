06 may. 2026 - 14:00 hrs.

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) compartió por sus redes sociales el costo en el que se cotiza el gramo de oro al venderlo en la Tía Rica.

La conocida como la Casa de Empeño del Estado de Chile generó múltiples reacciones en sus plataformas, a consecuencia de la difusión de las políticas para la consignación de préstamos en la institución.

Según información oficial, en el sitio web de la institución, al que se puede acceder a través del siguiente enlace, se ofrecen todos los detalles de este y todos los procesos relacionados con él.

¿Cuánto vale el gramo de oro al venderlo en la Tía Rica?

Los informes oficiales señalan que, para venderlo en la Tía Rica, con miras a la adjudicación de Créditos Prendarios, el gramo de oro se avalúa en 25 mil pesos.

Se especifica que para acceder a uno de estos créditos de la DICREP se debe llevar la prenda y el carnet de identidad del interesado.

En el procedimiento, los tasadores determinarán el valor de la prenda en cuestión y la persona podrá acceder a un máximo de 200 mil pesos por objetos. En este segmento se incluyen herramientas, artículos electrónicos, computadores y otros. Por concepto de joyas y alhajas, la persona puede obtener un máximo de 500 mil.

Así se puede solicitar el beneficio

Para solicitar el crédito, debe acudir a la sucursal más cercana de la DICREP en cualquier región del país. El trámite se puede hacer durante todo el año, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Estas figuras crediticias solo se extienden a personas con edad igual o superior a los 18 años y se prolongan por seis meses, que son renovables sólo por seis meses más solo en el caso de las alhajas.

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