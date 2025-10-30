"Renovarse es vivir": Nicole Moreno deja atrás su característico rubio y estrena nuevo look
- Por Diego Alonzo
Nicole "Luli" Moreno compartió con sus seguidores los registros que documentaron su último cambio de look. Moreno actualmente representa a Chile en competiciones de fisicoculturismo y ha ganado varios premios. Además, participa en un programa de baile.
El cambio de look de Nicole Moreno
A través de una publicación en Instagram, Nicole Moreno mostró los resultados del cambio de color de cabello al que se sometió, dejando atrás su característico rubio.
La influencer señaló que "renovarse es vivir" y aprovechó de agradecer al estilista que la atendió.
En la misma publicación, se autocalificó como la "castaña nacional" y la "rubia internacional", escribiendo hashtags motivacionales para sus seguidores.
