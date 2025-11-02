"Si no fuera así, sería sospechosa la hue...": Bombo Fica saca risas con breve participación en la franja de Jeannette Jara

02 nov. 2025 - 15:15 hrs.

Este domingo uno de los participantes destacados de la franja electoral de Jeannette Jara fue el humorista Daniel "Bombo" Fica, reconocido militante del Partido Comunista (PC) al igual que la candidata oficialista a la Presidencia.

Con este antecedente político y haciendo gala de uno de sus más famosos chistes, Bombo justificó su aparición en la franja al señalar que "si no fuera así, sería sospechosa la hue...".

"No le regalaron nada, no viene de la elite"

"Hola, ¿Qué tal amigos? Todos me conocen, saben quién soy. No tiene nada de sospechoso el que esté acá, porque yo voto por Jeannette, por lo que representa, por lo que es; una mujer de esfuerzo y sacrificio", comenzó explicando Fica en la breve aparición que duró tan solo 40 segundos.

"No le regalaron nada, no viene de la elite. O sea, su historia es mi historia y la historia de muchos chilenos de este país", continuó.

Tras esto, Bombo afirmó que "yo creo en su proyecto de un Chile más justo, más solidario. Un Chile donde los derechos sociales sí sean derechos y no un negocio".

"Por eso, yo voto 2, voto Jeannette. Si no fuera así, sería sospechosa la hue...", remató finalmente el comediante al solo gesticular el ya célebre garabato.

