Confirman la muerte del padre de Fernando Solabarrieta: "Gracias por todo y hasta siempre"

02 nov. 2025 - 10:15 hrs.

La tarde del sábado 1 de noviembre se produjo el fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre del periodista deportivo Fernando Solabarrieta y abuelo del exfutbolista y chico reality Nicolás Solabarrieta.

Precisamente, fue este último quien confirmó la muerte de su abuelo a través de historias en su cuenta de Instagram. "Gracias por todo y hasta siempre", fue el breve mensaje que primeramente compartió el también hijo de Ivette Vergara.

En una publicación posterior, Nico subió una fotografía junto a su abuelo: "De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna", escribió junto a la imagen en la que se puede ver a ambos.

Hasta ahora ningún otro familiar se ha referido a la muerte de Ciro Solabarrieta; sin embargo, se espera que su hijo Fernando deje brevemente su encierro en el reality "El Internado" de Mega para poder despedir a su padre.

Instagram

El año 2021 Ciro Solabarrieta sufrió graves complicaciones con el coronavirus, enfermedad respiratoria por la que tuvo que ser hospitalizado y posteriormente trasladado vía aérea desde Magallanes a Santiago.

"Qué bueno tenerte de vuelta en casa, papá. Todavía nos faltan algunas cosas que hacer juntos. Luchaste como un guerrero contra el virus y me diste otro inmenso ejemplo de cómo se le pelea al destino y se triunfa ante la adversidad. Te amo viejo", fueron las palabras que le dedicó Fernando tras su recuperación.

Todo sobre Famosos chilenos