Pastelito actualiza estado de salud de Tachuela Chico tras suspensión de su cirugía: "Lo que tiene ahora es una arteria tapada"

El pasado martes 28 se confirmó la información del complejo estado de salud que atravesaba el artista circense, Agustín Maluenda Quezada, más conocido como "Tachuela Chico", quien sufrió un infarto cuando se encontraba en Italia.

Al llegar a Chile, fue hospitalizado en la Clínica Alemana y el pasado jueves debía ser sometido a una operación, sin embargo, esta debió ser suspendida "debido a unos exámenes médicos alterados (...) esa cirugía no la pudieron hacer el jueves, porque uno de los exámenes no salió muy bien, estaba muy bajo. Así que tienen que estabilizarlo para que pueda entrar a la cirugía", explicó su hijo Agustín Maluenda Ríos.

¿Qué dijo Pastelito sobre el estado de salud de Tachuela Chico?

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Pastelito reveló detalles del actual estado de salud de su padre, luego de que la intervención quirúrgica fuera suspendida.

"Cuando llegó a nuestro país tuvo otras crisis menores, como réplicas de lo ocurrido, que también le afectaron. Entonces, apenas entró a la Clínica Alemana, le destaparon una arteria que venía complicada, pero lo que tiene ahora es una arteria de las que van directo al corazón que está tapada", contó.

"Él está bien de energía, lúcido, bromea bastante. Además, está súper bien cuidado, y ya nos dijeron que no debería pasar de esta semana", concluyó sobre la salud del Tachuela Chico.

Además, dio a conocer que su padre no mencionó a nadie de su problema cardiaco. "Me dijo después que si él decía algo así, lo iban a dejar en Italia, y él no quería. Quería ver a sus nietos y estar con nosotros".

"Tengo un papá muy fuerte, pero muy fuerte. Y su amor por nuestra familia lo hizo venirse hasta acá en medio de todo esto. Es un duro de matar", concluyó.

