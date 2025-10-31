Familia de Tachuela Chico informa que su cirugía cardíaca fue suspendida: Médicos no han logrado estabilizarlo

31 oct. 2025 - 16:15 hrs.

Agustín Maluenda Quezada, más conocido como "Tachuela Chico", atraviesa un delicado estado de salud tras sufrir un infarto mientras se encontraba en Italia. A su regreso a Chile comenzó a experimentar fuertes molestias, lo que obligó a su hospitalización de urgencia en una clínica capitalina.

Su hijo, el también artista circense, Agustín Maluenda Ríos, apodado "Pastelito", confirmó esta semana en un programa de televisión que su padre permanecía internado y debía someterse a una intervención quirúrgica. "Pedimos que oren por mi papá porque tiene una operación muy complicadita", manifestó.

Familia de Tachuela Chico informa que su cirugía cardíaca fue suspendida

La cirugía estaba prevista para el jueves 30 de octubre, sin embargo, mediante un comunicado, la familia Maluenda Ríos informó que el procedimiento fue suspendido, explicando que la decisión se tomó "debido a unos exámenes médicos alterados".

En la publicación, la familia destacó que los médicos esperan estabilizar completamente al querido payaso chileno antes de que ingrese a pabellón. Además, entregaron una actualización sobre su estado actual: "A Dios gracias, nuestro Agustín está consciente y de muy buen ánimo".

En la misma línea, señalaron que Maluenda Quezada está siguiendo todas las indicaciones médicas y que "está muy feliz por el cariño recibido en los múltiples mensajes en las redes sociales y llamadas a su familia y personas cercanas", se precisó.

Finalmente, la familia hizo un llamado a mantener las oraciones y las buenas energías, confiando en una pronta recuperación del artista: "Para que nuestro Tachuela Chico vuelva a compartir con nosotros y con todo el público que lo quiere y admira".

Comunicado de la familia de Tachuela Chico

Todo sobre Famosos chilenos