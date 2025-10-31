El complejo momento de Benjamín Vicuña con sus hijos con China Suárez: "No los veo hace cuarenta días"

31 oct. 2025 - 01:38 hrs.

El actor chileno Benjamín Vicuña, estuvo involucrado en una de las polémicas más grandes de los últimos años en la farándula argentina. En esta controversia también fueron parte el futbolista Mauro Icardi y María Eugenia Suárez, más conocida como la "China" Suárez.

La mujer mantiene dos hijos menores de edad con Benjamín, pero recientemente fueron parte de un escándalo al otro lado de la cordillera, luego de que ella se llevara a los niños a Turquía, para estar con Icardi, pues juega para el Galatasaray de dicho país.

En una reciente entrevista con el programa Podemos Hablar, Vicuña se sinceró sobre la compleja situación que vive con la madre de sus hijos y cómo lo ha afectado el hecho de que se hayan ido a otro continente.

¿Qué dijo Benjamín Vicuña?

"No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir, no es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad", dijo en la entrevista con Diana Bolocco.

El actor de 46 años asegura que la situación es injusta, pero no para él, "por mis hijos (...) Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono".

Pese a no tener una buena relación con la "China", precisó que espera tener a los niños junto a él para fines del mes de noviembre, cuando sea su cumpleaños.

