Adriana Barrientos revela "el real" motivo del quiebre de las gemelas Campos: Pelea involucra a un destacado deportista

31 oct. 2025 - 10:15 hrs.

A estas alturas, la enemistad entre Denisse y Daniella Campos no es ninguna novedad e incluso se ha posicionado como una de las rivalidades más emblemáticas de la farándula criolla. Sin embargo, las razones detrás del quiebre entre ambas hermanas no han sido del todo esclarecidas y se han prestado para diversas especulaciones.

De hecho, fue Adriana Barrientos durante el más reciente programa de "Zona de Estrellas" quien aseguró que la relación de las mellizas terminó por romperse luego de un episodio de infidelidad que involucraría a un destacado deportista nacional.

"La encuentra acostada con él"

La panelista de farándula relató que "La Denisse estaba pololeando con Nicolás Massú, llega a la casa, y encuentra a la Daniella acostada con él (...) La historia se contó una vez, la escuché por ahí en la rumorología".

En ese momento, su compañera de panel Paula Escobar recordó que para esa época, hace más de 20 años, Daniella mantenía una relación con el también tenista Nicolás Lapentti.

"Cuando la Daniella llega a Chile, se encuentra con la Denisse pololeando con Nicolás Massú y, al parecer, ella se mete con él. Encuentra la Denisse a la Daniella con él y ahí se termina de romper esta hermandad", explicó Barrientos.

Recientemente, en conversación con el programa "Only Fama" de Mega, Daniella aseguró que la razón detrás de su quiebre con su hermana Denisse se debió a un episodio grave que no es de conocimiento público. "Es algo que no tengo por qué revelar en televisión. Es de lo más privado", contó.

