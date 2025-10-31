Fran Maira tras denuncia contra su expareja: "No hubo violencia física ni amenazas por parte de ninguno de nosotros"

31 oct. 2025 - 12:15 hrs.

Días atrás, la cantante chilena Fran Maira se vio envuelta en un confuso incidente que terminó con su pareja, el productor musical y cantante urbano Joaquín Rodríguez, más conocido como Nes, formalizado por amenazas y daños.

El hecho ocurrió en un hotel del sector oriente de Santiago, en el marco de una presunta discusión durante la cual el acusado habría dañado parte del vehículo de la intérprete de "Amiga ya mató", que permanecía estacionado en el lugar.

Fran Maira rompe el silencio tras presunta agresión de su pareja en su contra

Tras varios días de silencio, la exchica reality de 25 años rompió el hermetismo y compartió un mensaje en sus historias de Instagram refiriéndose al delicado momento que enfrenta, señalando que "han sido días muy difíciles".

En esa misma línea, confirmó a sus seguidores que efectivamente mantenía una relación sentimental con Nes, aunque aclaró que esta llegó a su fin. Cabe destacar, que en su momento el productor declaró ante los medios que Fran "siempre me escondía y tendrá sus motivos".

"Junto a Joaquín (Nes) decidimos cerrar este capítulo en paz y respeto", afirmó. Asimismo, descartó haber sido víctima de agresiones de cualquier tipo: "No hubo violencia física ni amenazas por parte de ninguno de nosotros".

"Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron, que me enviaron mensajes de apoyo y preocupación, sobre todo a mi familia, amigas y rebaño (sus fanáticos)", expresó.

Finalmente, Maira aseguró que "ahora necesito enfocarme en mis proyectos y seguir adelante, dejando atrás todo este tema en donde no puedo hablar más, solo avanzar para todo lo bueno que se viene. Muchas gracias", sentenció.

Historia de Instagram de Fran Maira

