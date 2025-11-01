De personajes clásicos a propuestas más sensuales: Los disfraces que eligieron los famosos chilenos para celebrar Halloween

01 nov. 2025 - 19:02 hrs.

La noche del viernes pasado muchos chilenos aprovecharon de celebrar Halloween y los rostros de la farándula chilena no fueron la excepción, quienes sorprendieron a sus seguidores con sus particulares disfraces.

Y es que Halloween se ha convertido en la única noche del año en que todos pueden disfrazarse como quieran y "nadie puede decir nada al respecto", como dicen en la icónica película "Chicas Pesadas".

Los disfraces de los famosos chilenos

A través de redes sociales, algunos famosos de la farándula criolla mostraron los disfraces que eligieron para este Halloween 2025, donde destacan personajes clásicos y otras propuestas más atrevidas.

Camila Andrade

La modelo y exconcursante de Gran Hermano sorprendió al caracterizarse como el Joker, el clásico villano de Batman, por lo que decidió pintarse el pelo de color verde.

Pamela Díaz

La "Fiera" decidió optar por uno de los personajes que ha ido ganando mayor popularidad en el último tiempo, debido a la serie "Merlina" de Netflix. La figura televisiva optó por convertirse en Morticia Addams para este Halloween 2025.

Carla Jara

La exMekano también decidió optar por uno de los personajes más populares y se convirtió en Merlina Addams. De hecho, sus seguidores elogiaron su caracterización, asegurando que se "veía distinta".

Karol Lucero

Karol Lucero aprovechó Halloween para animar un evento, razón por la que decidió caracterizarse para la ocasión, donde la mitad de su cara, haciendo alusión a una calavera, fue la que se robó la atención.

Daniella Chávez

Y como Halloween es la única noche en que todos pueden disfrazarse de lo que quieran y nadie puede decir nada, Daniella Chávez optó por convertirse en una novia sensual, donde uno de los detalles fueron unas escarchas en los ojos que simulan ser lágrimas, pero que en realidad, y según la influencer, simulaban ser diamantes.

