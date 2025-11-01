"Vinimos a ver al niño": Hijo de Pamela Díaz y Manuel Neira egresó de cuarto medio

01 nov. 2025 - 16:15 hrs.

Pamela Díaz y su exesposo, Manuel Neira, vivieron una jornada muy especial el pasado miércoles. La animadora y el exfutbolista participaron en un acto escolar de su hijo Mateo, quien egresó de cuarto medio, finalizando esta importante etapa.

A través de redes sociales, ambos compartieron imágenes de la ceremonia, en la que también participaron las hermanas de Mateo, Trinidad y Pascuala. El joven de 18 años posó con su uniforme, cubierto de dedicatorias de sus compañeros, siguiendo la tradicional costumbre de los estudiantes al terminar el colegio.

Pamela Díaz y Manuel Neira asistieron a ceremonia escolar de su hijo Mateo

En el caso de "La Fiera", publicó un video en sus historias de Instagram junto a Trinidad mientras contemplaban la ceremonia. "¿Viniste a ver a tu hermano? Miren, el osito", dijo Pamela mientras enseñaba un tierno peluche vestido de escolar.



"Vinimos a ver al niño, esperemos que haya pasado de curso, esperemos que sí, por algo nos llamaron acá people", bromeó la panelista, a lo que su primogénita agregó: "Nos llamaron porque no puede salir".

Por su parte, Manuel compartió una fotografía junto a Mateo y Trinidad, en la que mencionó a su hijo y añadió un emoji de corazón. Aunque el exfutbolista no posó junto a Pamela, ambos estuvieron presentes en el mismo lugar, celebrando el logro de su retoño.

Tiempo atrás, Pamela reveló en el programa "Hay que decirlo" que no mantiene ningún tipo de contacto con el exgoleador de Colo Colo desde hace 18 años. "No me llevo mal. Mis hijos lo quieren, lo adoran, solo que a mí no me gustó cómo se portó conmigo", aseguró en esa ocasión.

Historias de Instagram de Manuel Neira y Trini Neira

Todo sobre Famosos chilenos