"Si no la saco de acá...": Leonor Varela explica acuerdo que tiene con su expareja tras radicarse en Francia junto a su hija Luna

01 nov. 2025 - 15:15 hrs.

La actriz chilena, Leonor Varela, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: decidió dejar Estados Unidos para radicarse en París, la capital francesa, junto a su hija Luna, fruto de su relación con su exesposo, el productor argentino Lucas Akoskin.

Varela entregó detalles del acuerdo al que llegó con Akoskin, además de revelar por qué era importante dejar el país norteamericano.

Leonor Varela explica por qué dejó Estados Unidos

En una entrevista con El Mercurio, la actriz detalló que tuvo inquietudes sobre la crianza de su hija, razón que desencadenó que abandonaran Estados Unidos.

"Hace dos años me empezó esta inquietud de sentir que mi hija, que nació en Estados Unidos, iba a ser gringa. Me generó una inquietud porque dije, 'si no la saco de acá, si no le doy otra cultura, voy a tener una hija gringa'. Y yo no soy eso, necesito darle otra cosa", sinceró Varela sobre el motivo principal para mudarse a Francia.

Además del tema cultural, Leonor Varela también contó que el colegio al que iba su hija en Los Ángeles resultó destruido por un incendio. "No quedó nada", contó la intérprete.

A raíz de los antecedentes mencionados, la actriz tomó la decisión de radicarse en Francia, mientras que su exmarido optó por hacerlo en España, para estar cerca de Luna y compartir su custodia. Varela también recalcó la buena relación que mantiene con su expareja.

"Somos muy colaborativos con Lucas. No somos gente de un formato rígido y nos apoyamos mucho. Siempre decimos que nos separamos de la mano en ese sentido", dijo la actriz.

Actualmente, Leonor Varela se encuentra en una relación a distancia con el publicista Pablo Courard.

Todo sobre Leonor Varela