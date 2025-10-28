Leonor Varela revela el acuerdo que tiene con su ex tras radicarse en Francia: Él se fue a España

28 oct. 2025 - 20:33 hrs.

Leonor Varela tomó la importante decisión de abandonar Estados Unidos y partir rumbo a Francia con su hija Luna y su perrito de contención emocional. Hoy en día tiene una relación a distancia con su actual pololo, Pablo Courard, quien trabaja en Chile mientras ella vive en París.

En conversación con El Mercurio, la destacada actriz entregó sus razones para dejar Norteamérica y destacó que lo pensó en gran parte por su primogénita y para dar vuelta la página tras su anterior matrimonio.

¿Qué dijo Leonor Varela?

Varela señaló que "hace dos años me empezó esta inquietud de sentir que mi hija, que nació en Estados Unidos, iba a ser gringa. Me generó una inquietud porque dije, 'si no la saco de acá, si no le doy otra cultura, voy a tener una hija gringa'. Y yo no soy eso, necesito darle otra cosa".

Varela contó que esto coincidió con la separación de su esposo, el argentino Lucas Akoskin. Fue en ese contexto que viajó a Francia y comenzó a buscar colegios para su hija, pero hasta allí todavía no tenía nada claro.

No obstante, todo cambió con un dramático incendio que quemó el establecimiento de Luna en Los Ángeles: "No quedó nada", recordó.

Leonor Varela / AFP

El acuerdo de Leonor Varela con su exmarido

Tras esta tragedia, Varela emprendió rumbo a Europa y se instaló en París, mientras que Akoskin hizo lo propio en Madrid.

La actriz señaló que vive hace un par de meses en la capital francesa, donde actualmente está adecuándose a su nueva vida. A su vez, con su expareja poseen un acuerdo de custodia compartida de su hija, por lo que no tienen una mala relación.

"Somos muy colaborativos con Lucas. No somos gente de un formato rígido y nos apoyamos mucho. Siempre decimos que nos separamos de la mano en ese sentido", agregó Leonor Varela.

