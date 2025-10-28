Ya se cumplieron 17 años: Pamela Leiva comparte inéditas fotografías antes de realizarse cirugía bariátrica

28 oct. 2025 - 17:28 hrs.

Pamela Leiva alcanzó la fama tras su participación en un popular reality show. Si bien esa experiencia cambió su vida, también enfrentó momentos difíciles debido a las críticas sobre su peso. Poco después, decidió someterse a una cirugía bariátrica.

Desde el día en que se realizó ese procedimiento que transformó su apariencia, ya han pasado 17 años. A través de su cuenta de Instagram, la comediante recordó los instantes previos y compartió con sus seguidores lo que escribió después de ingresar a pabellón.

Pamela Leiva comparte inéditas fotografías antes de realizarse cirugía bariátrica

"Me encontraba sentada en la camilla, con las medias antitrombóticas torturando mis rechonchas piernas. Mi mamá me miraba con esa sonrisa nerviosa que intenta esconder el miedo, y su abrazo me confirmó que las dos estábamos sintiendo lo mismo: incertidumbre… pero también esperanza", reconocía relato.

La publicación consistía en un carrusel de imágenes. En la primera, se mostraba a Pamela en el hospital acompañada de su madre. En las siguientes fotos, también de la misma época, aparece recibiendo su diploma de estudios, mostrando una imagen claramente distinta a la que vemos de ella en la actualidad.

Pamela remarcó que, antes de la cirugía, justo cuando debía comenzar a contar en regresiva mientras la anestesia hacía efecto, sintió que algo en ella también se despedía, sin embargo, supo que era por un bien mayor.

"Y comienzo... 10 ufff, 9 ya vámonos, 8 Dios cuídame y guía las manos de mi doctor, 7 gracias, 6 aún estoy asustada, 5 estoy feliz, 4 se aleja la luz, 3 todo se escucha lejos, 2 me estoy muriendo… 1 Para volver a nacer", narró.

En las últimas postales se ve a la exchica reality en la actualidad, mostrando una figura completamente diferente. Tiempo atrás, confesó que, tras la cirugía bariátrica, también se sometió a una abdominoplastia 360, un procedimiento que se caracteriza por intervenir todo el contorno del dorso.

En su caso, lo hizo con el objetivo de "armonizar" su cuerpo. "Sentía que me lo merecía, que la obesidad dejó muchas marcas en mí", explicó en ese entonces.

