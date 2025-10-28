Así fue el emotivo encuentro entre el perro de Pangal Andrade y su hija recién nacida: "Vas a conocer a tu hermana"

28 oct. 2025 - 15:37 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto ya están en su casa en el Cajón del Maipo después de permanecer unos días en la clínica por el nacimiento de su hija Alanna. Los dos han publicado varios registros de la bebé, pero el que más ha llamado la atención fue el compartido hace dos días en la cuenta oficial de Instagram de Bagual, el perro del deportista.

Andrade compartió un registro que muestra a su can conociendo a Alanna, quien en ese momento estaba en los brazos de su madre. Las imágenes conmovieron a sus seguidores en la red social, quienes reaccionaron con aplausos y tiernos mensajes.

El emotivo encuentro entre Bagual y Alanna

En la publicación, se aprecia el momento exacto en que el deportista deja entrar a la casa a Bagual para que tenga un primer encuentro con su primogénita: "Adivinen quién llegó. Ven, es tu momento. Vas a conocer a tu hermana", le dice.

En un inicio, la mascota demuestra estar confundida por la presencia de la bebé, que ahora es la nueva integrante del hogar, pero con el paso de los segundos se acerca a ella para olerla.

En un instante, al no captar lo que está ocurriendo, Bagual ladra, por lo que recibe un llamado de atención de su dueño. Sin embargo, nada malo sucede.

Los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores del deportista quedaron maravillados con la actitud de Bagual, que desde ahora tendrá que cuidar a la bebé: "Se puso celoso", "se volverá el fiel guardián de la bebé" y "lo que todos estábamos esperando", fueron parte de los mensajes.

