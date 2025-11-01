"Fui a un par de reuniones...": Pablo Schilling revela por qué rechazó participar en realities

01 nov. 2025 - 20:10 hrs.

El modelo Pablo Schilling fue una de las figuras más emblemáticas de la farándula chilena, quien ganó popularidad tras su paso por "Pelotón VIP" y también por haber mantenido romances con destacadas figuras de la televisión criolla como Angie Alvarado y Raquel "Kel" Calderón.

Actualmente, Schilling se encuentra alejado del mundo del espectáculo y su vida dio un giro radical, pues junto a su pareja, Sofía Calcagni, se convirtieron en padres de una niña a la que bautizaron Helena Bianca.

Pablo Schilling y las ofertas de realities que recibió

Si bien el modelo no se encuentra expuesto al mundo de la farándula, su nombre sí fue de mucho interés para que participara en un reality show. Sin embargo, contó que decidió no hacerlo.

"Sí, pero hace hartos años, yo creo que el 2015 o 2016 tuve un par de conversaciones con algunos canales para volver", partió contando Pablo Schilling en una entrevista con Página 7.

Luego, el modelo confesó que "fui a un par de reuniones, pero llegada la hora de firmar el contrato y tomar la decisión, preferí que no".

Schilling confesó que, a pesar de estar retirado del mundo del espectáculo, sigue con atención lo que ocurre en los programas de telerrealidad.

"Fíjate que hoy no vemos los realities ni mucho menos, pero cuando vemos a los participantes, los observo con nostalgia porque igual la memoria emotiva te trae muchos recuerdos y también sé lo difícil que es", comentó el recordado modelo.

Por último, Pablo Schilling realizó una reflexión sobre los realities y reconoció que "estar encerrado y que te graben todo el día es muy duro, no solo físicamente por las competencias, sino que también mentalmente es un tremendo desafío".

Todo sobre Famosos chilenos