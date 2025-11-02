"Siempre serás un ejemplo de esfuerzo y sacrificio": La emotiva publicación de Maite Solabarrieta para despedir a su abuelo
En las últimas horas, se conoció públicamente el fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre del periodista deportivo y participante de "El Internado", Fernando Solabarrieta.
A través de una historia de Instagram, Nicolás Solabarrieta, hijo de Fernando e Ivette Vergara, comunicó el deceso de su abuelo. Ahora, su hermana, Maite Solabarrieta, quien se encuentra en Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para dedicarle emotivas palabras a Ciro.
La emotiva publicación de Maite Solabarrieta
"Te amo mucho tata, gracias por enseñarme lo que significa pelearle a la vida, siempre serás un ejemplo de esfuerzo y sacrificio", partió escribiendo la joven, quien compartió una fotografía donde sale junto a Ciro cuando era una niña.
"Con esta sonrisa te recordaré eternamente. Vuela alto", agregó Maite en su emotivo mensaje, en el que decidió usar emojis de corazones blancos y una paloma blanca que vuela.
El año 2021 Ciro Solabarrieta sufrió graves complicaciones con el coronavirus, enfermedad respiratoria por la que tuvo que ser hospitalizado y posteriormente trasladado vía aérea desde Magallanes a Santiago.
"Qué bueno tenerte de vuelta en casa, papá. Todavía nos faltan algunas cosas que hacer juntos. Luchaste como un guerrero contra el virus y me diste otro inmenso ejemplo de cómo se le pelea al destino y se triunfa ante la adversidad. Te amo viejo", fueron las palabras que le dedicó Fernando tras su recuperación.
