Lisandra Silva causa polémica tras vender coche usado por su hija a más de $500 mil

03 nov. 2025 - 09:04 hrs.

La modelo cubana Lisandra Silva se encuentra en medio de la polémica en redes sociales tras publicar la venta de un coche de paseo usado por ella y su hija Leiah, esta última nacida del terminado vínculo que la exchica reality tuvo con Raúl Peralta.

En la publicación original, Lisandra mostraba el coche Priam Simply Flowers, un modelo de lujo para bebés, detallando que lo vendía por $699.000, con retiro en Lo Barnechea, región Metropolitana.

Además, aclaró que cada una de las piezas podía venderse por separado a $200 mil, salvo una que presentaba una rotura, la cual ofrecía a $99 mil pesos. El producto, según ella misma explicó, lo había comprado en Alemania y esperó cuatro meses para recibirlo.

“Lo compré, nadie me lo regaló, así que lo voy a revender”, señaló, agregando entre risas: “¡Cómprenlo rápido que me arrepiento y tengo otra hija para usar este coche!”..

Lisandra Silva paseando con el coche tiempo atrás

Un polémico precio y "funa" a Lisandra

El coche Priam Simply Flowers, fabricado por la marca Cybex, tiene actualmente un valor comercial superior al $1.300.000, lo que hizo que la influencer defendiera su decisión de revenderlo a un precio más bajo.

Sin embargo, muchos internautas consideraron inapropiado que lo ofreciera de esa manera, especialmente tratándose de una figura pública con un alto nivel de ingresos, tanto por sus emprendimientos en redes sociales como mentorías.

En TikTok y otras redes, los usuarios no tardaron en dejar comentarios críticos. “Gente, si tienen esa plata para comprar un coche, cómprenlo nuevo”, escribió una usuaria, mientras otro sostuvo: “A veces uno regala cosas cuando ya no las usa”.

@chismedenataliabenites Vendo el coche con sus accesorios ! Total : $699.000 Retiro en lobarnechea, porfavor ver el video completo antes de completar la venta! lisandra silva me falto silla de auto 😅 ♬ original sound - theweekendseekers - Benjo

Hasta el momento, la ex chica reality no ha respondido directamente a las críticas, aunque si "acusó el golpe" de cierta forma. Lo anterior porque borró el video en el cual promocionaba la venta del coche.

