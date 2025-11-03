Solo algunas lograron avanzar: ¿Cómo le fue a Maca Maira, la hermana de Fran Maira en la semifinal del Miss Mundo Chile?

03 nov. 2025 - 09:49 hrs.

La noche de este domingo 2 de noviembre se realizó la semifinal del Miss Mundo Chile, instancia en la que 25 participantes desplegaron todo su talento y carisma para asegurar un cupo en la gran final. Entre ellas estuvo Macarena Maira, hermana de la reconocida cantante urbana Fran Maira.

La joven de 22 años cursa segundo año de Diseño de Ambientes y sueña con estudiar actuación. Macarena, quien actualmente tiene polola, ha comentado que uno de los mayores desafíos de su vida ha sido aceptar su orientación sexual dentro de un entorno que describe como "conservador y hetero".

¿Cómo le fue a Macarena Maira, la hermana de Fran Maira en la semifinal del Miss Mundo Chile?

Durante la velada, las candidatas destacaron en pasarela, oratoria y presentación de talentos, mientras desde la primera fila Fran Maira alentaba orgullosa a su hermana. "Estoy súper orgullosa, lo está haciendo increíble", expresó la artista en conversación con Las Últimas Noticias.

La exchica reality comentó que Maca "nunca había hecho pasarelas ni desfiles, le dije que tenía talento así que como que la obligué. Pero este desafío yo creo que le está haciendo súper bien, y la competencia está muy buena".

Macarena Maira/Instagram

Tras desfilar en traje de baño y vestido de gala, llegó el momento de dar a conocer los nombres de las 20 finalistas que dirán presente en la final del 9 de noviembre. En el caso de Macarena, representante de la comuna de Lo Barnechea, logró un cupo entre las clasificadas.

Ahora deberá enfrentarse a una de las grandes favoritas del certamen, Ignacia Fernández, representante de la comuna de Las Condes, quien sorprendió durante la competencia de talento con su potente voz gutural, interpretando en el escenario una canción de death metal que dejó al público impactado.

