30 oct. 2025 - 18:32 hrs.

Melina Noto se preparó durante meses para el día del parto de su hija Alanna, fruto de su relación con Pangal Andrade. Sin embargo, aquel 28 de octubre las cosas se complicaron y después de ocho horas su equipo médico optó por realizarle una cesárea.

Luego de tomarse un breve descanso para recuperarse, en las últimas horas la comunicadora argentina volvió a sus redes sociales. Ante las constantes preguntas de sus seguidores sobre por qué debió someterse a esa cirugía, Melina compartió un video contando su experiencia.

Melina Noto relató la complicación en parto de su hija que terminó en una cesárea de urgencia

En el clip, donde se ve a Alanna durmiendo plácidamente sobre su pecho, la influencer relató que comenzó a sentir contracciones a las nueve de la mañana del martes, las cuales fueron intensificándose con el paso de las horas, por lo que decidieron acudir a la clínica.

"La idea era chequear a ver cómo estábamos de dilatación, cómo vivimos tan lejos, y quedarnos en algún hotel para poder terminar el trabajo de parto, un poquito más cerca. El tema fue que cuando llegamos a la clínica me dicen que tengo poco líquido amniótico y que la bebé estaba con taquicardia", explicó.

Alanna Andrade Noto/Instagram

Esto implico que tuviera que quedarse en el centro de salud, bajo monitoreo. "A eso de las dos de la mañana le empiezan a bajar los latidos a la gordita. Resulta que tenía el cordón [umbilical] sobre el hombro, entonces eso no la dejaba bajar ni hacer fuerza y se estaba cansando", detalló.

Lo anterior impedía que Melina lograra dilatar, y con todos esos antecedentes, a las tres de la madrugada se decidió realizar la cesárea. Pese a la urgencia, la comunicadora destacó que todo resultó de la mejor manera: "No era lo que planificamos, pero de todas maneras era lo mejor para su salud, para que llegue sanita".

Finalmente, compartió que "para mí la cesárea fue muy linda, porque fue una cesárea respetada. En el momento que ella iba a nacer, a mí me bajan una telita, que era con la que me tapaban, y Pangal me alza para poder ver cómo ella nace".

"Yo automáticamente veo cómo sale de mi cuerpo y cómo mi pareja corta el cordón, que es todo muy lindo", manifestó con emoción.

@melinoto Me preguntaron mucho como termine en cesárea con 8 hs de trabajo de parto? 🩷 aquí les cuento un poco! les mando besotes ♬ sonido original - Melina Noto

Todo sobre Famosos chilenos