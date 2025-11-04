La inédita foto de hace más de 20 años que muestra a Stefan Kramer con Felipe Camiroaga y popular humorista chileno

04 nov. 2025 - 21:32 hrs.

Cada vez que puede, Stefan Kramer recuerda a Felipe Camiroaga, con quien formó dupla en "Halcón y Camaleón", y con el que además tuvo el honor de coincidir en otros espacios televisivos.

Ahora, el comediante chileno hizo lo propio y compartió una inédita fotografía junto al animador y otro conocido humorista, que hoy día brilla viajando por Chile y varias partes del continente.

La inédita foto de Kramer que impactó en redes sociales

En la imagen, compartida en el formato de "historias" de Instagram, Kramer aparecía con un Camiroaga de pelo largo y con Felipe Avello, quien vestía una camisa celeste.

Por su parte, el imitador tenía un aspecto bastante distinto. En ese instante usaba una camisa manga corta y su cabello estaba bastante más largo que en la actualidad.

La foto compartida por Stefan Kramer / Instagram

¿Hace cuántos años fue tomada la foto?

Todo lo anterior se debe a que la imagen fue tomada hace más de 20 años en el marco del programa "Ciudad Gótica", emitido en 2003 por TVN.

Kramer, con su característico humor, escribió la siguiente frase: "Les diré a mis nietos que esos eran los Backstreet Boys".

