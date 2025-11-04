Las románticas postales de Laura Prieto junto a su pololo en la playa: Llevan 10 meses de relación

04 nov. 2025 - 17:53 hrs.

Laura Prieto es toda una influencer. La animadora de "La Hora de Jugar" es conocida en redes sociales, donde comparte contenido de su vida laboral, aunque también personal, como ocurrió el lunes recién pasado.

La comunicadora utilizó su cuenta de Instagram para contar que se fue a la playa y muy bien acompañada, ya que lo hizo con su pareja, con quien ya va a cumplir un año de relación.

Las románticas postales de Laura Prieto en la playa

Prieto compartió una serie de postales, algunas con su mascota y otras con su pololo Cristóbal, quien es su compañero de vida hace 10 meses.

En la publicación, solo colocó algunos emojis de corazón y de una ola, pero quedó demostrado que está viviendo un gran presente en lo emocional.

Las imágenes, por supuesto, fueron comentadas por sus seguidores, quienes dejaron varios mensajes: "Qué lindos", "disfrutando la vida" y "siempre brillando", fueron algunos de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?SOY PERSONA? (@lauraprietov)

La relación entre Laura Prieto y Cristóbal comenzó hace 10 meses, pero ella reveló que lo conocía de antes, ya que al ser vecinos coincidían en pasear a sus perros. Luego tuvieron una conexión y ahora están unidos como pareja.

