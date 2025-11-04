Conocido cantante urbano se encuentra grave en el hospital debido a trágico accidente vehicular en el que murió su hermano

04 nov. 2025 - 16:08 hrs.

El pasado fin de semana largo, marcado por la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos, el creador de contenido Miguel López compartió una de las noticias más dolorosas de su vida: uno de sus hijos perdió la vida en un accidente de tránsito, mientras que el otro, el artista urbano Alex Got, permanece en estado grave en la UTI.

El hecho ocurrió cuando los hermanos viajaban en un vehículo que fue impactado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga, según información preliminar.

El menor fallecido, de 17 años, cursaba cuarto medio, mientras que Alex Got resultó con lesiones de extrema gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital en Valparaíso, donde el cantante continúa internado.

Padre de Alex Got pide por su hijo

Miguel López, profundamente afectado, comunicó el trágico hecho a través de sus redes sociales y compartió videos grabados a pocos minutos del accidente, en los que solicitaba ayuda para identificar al responsable.

“Primero que nada quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, a los paramédicos, bomberos y al hospital de Valparaíso. A pesar de que falleció el Maycol, tengo al Alex aquí... Ellos hicieron todo lo posible por salvarlo, para rescatarlo, sacarlo del auto”, expresó el creador de contenido, visiblemente afectado.

Más tarde, López confirmó que logró obtener la patente y el nombre del camión involucrado, gracias a la colaboración de la gente a través de las redes. Con evidente desesperación, hizo un llamado al responsable para que se entregue a las autoridades.

“Por favor, te lo pido por el amor de Dios, entrégate. Me mataste a mi hijo, lo dejaste tirado... paga tus culpas como corresponde”, manifestó entre lágrimas.

Mientras la investigación avanza y Carabineros trabaja para dar con el paradero del conductor, familiares, amigos y seguidores han llenado las redes sociales de mensajes de apoyo a la familia López. En particular, la preocupación se centra en Alex Got, quien continúa bajo observación médica en estado crítico.

¿Quién es Alex Got?

Con cerca de 60 mil oyentes mensuales en Spotify, Alex Got se ha posicionado como una de las voces emergentes del género urbano nacional. Ha participado en varios exitosos temas con artistas del circuito local. Su carrera, manejada directamente por su padre, ha ido ganando notoriedad en los últimos años, especialmente entre el público joven.

Alex Got

En Instagram supera los 6 mil seguidores, y allí suele compartir fragmentos de su música y momentos familiares. Hoy, sus publicaciones se han llenado de mensajes de fuerza, esperanza y oraciones por su recuperación.

