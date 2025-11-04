Logo Mega

El enigmático mensaje de "Chino" Ríos en sus redes sociales: "Me muero por llenarte de besos"

Marcelo "Chino" Ríos vive actualmente en Estados Unidos, alejado del tenis chileno, pero siempre pendiente. Si bien no está muy activo en redes sociales, algunas veces sorprende con llamativas publicaciones.

En las últimas horas, el extenista ocupó su cuenta de Instagram para publicar fotografías de sí mismo en formato "selfie" con un particular mensaje.

¿Qué dijo el "Chino" Ríos?

El ex número 1 del mundo publicó dos postales con lentes de sol y mirando fijo a la cámara, las que acompañó de una enigmática frase: "Me muero por verte, llenarte a besos. C... Chito o Lito".

Quienes lo siguen en la red social de inmediato empezaron a comentar y dejar mensajes como "saludos al mejor" y "te queremos, Chino", aunque hubo otros que no ocultaron estar en desacuerdo con su personalidad.

 
 
 
Ríos hizo noticia hace unos días por otra publicación en la cual consultó por una ama de casa, dejando una serie de requisitos. Unas horas más tarde, señaló que ya había encontrado a la persona indicada.

El tenista vive en Miami y hoy en día está divorciado de su expareja Paula Pavic, con quien debió llegar a un acuerdo por pensión alimenticia.

