A 11 años del fin de "Los 80": Así luce hoy el actor Tomás Verdejo

Una de las series que se ha convertido en un ícono de la televisión chilena es "Los 80". Entre los actores del elenco destaca Tomás Verdejo, quien interpretó a Martín, el segundo de los cuatro hijos de la familia Herrera, representación de un estereotípico clan de clase media nacional.

Recordada sobre todo es la temporada en que él, habiendo entrado a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se vio obligado a retirarse luego de que, durante sus días de franco, protagonizara una pelea que dañó su oído medio, generando un problema de salud incompatible con la institución.

A diferencia de varios de sus compañeros de "Los 80", Tomás no continuó su carrera en la televisión. Tras el fin de la serie en 2014, decidió cambiar de rumbo y comenzó a estudiar fotografía, lo que lo llevó a trasladarse a Praga, en República Checa, para perfeccionarse en esta disciplina.

El regreso de Tomás a Chile y el teatro

En 2023, Verdejo contó en un programa que, después de cuatro años en Europa, volvió a Chile en 2020, en medio de la pandemia del coronavirus. Tras su regreso fue poco lo que se supo de su presente laboral, hasta que dio a conocer que está dedicado al teatro.

En diálogo con Página 7, el artista de 42 años señaló en 2024 que en ese entonces estaba trabajando en la obra "Sprinter". Consultado sobre si extrañaba actuar, Tomás reconoció que "sí, pero te das cuenta cuando lo estás haciendo, (…). Te vas dando cuenta que hay cosas que pasan solo en el teatro, en ningún otro lado. Todo es muy intenso, muy de apañe, de grupo, yo creo que eso extrañaba, más que el teatro en sí".

Asimismo, profundizó sobre su decisión de alejarse de la actuación: "En mi cabeza tenía un poco cerrada la posibilidad de hacer teatro de nuevo (…). Después de Los 80 me dije: 'Me gusta esto', es imperativo el teatro para mí, y por lo mismo, no quiero hacerlo siempre, no quiero actuar en cualquier lugar".

En octubre de 2025, Tomás se presentó en la obra "Ensayo de Ópera", en la sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago.

