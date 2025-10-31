Skarleth Labra se realizó doble armonización facial a sus 20 años: Este fue el resultado de su retoque estético

31 oct. 2025 - 15:15 hrs.

A sus 20 años, la influencer y exchica reality, Skarleth Labra, decidió someterse a un conjunto de procedimientos estéticos faciales. En específico, la joven optó por una doble armonización facial en una clínica del sector oriente de Santiago.

Los resultados fueron compartidos por el propio centro estético en redes sociales, donde se puede apreciar el antes y después del tratamiento. En las imágenes, Skarleth luce un rostro más definido tras realizarse una proyección de mentón y una rinomodelación.

Para lograr estos resultados, se utilizaron inyecciones de ácido hialurónico, una técnica cada vez más popular entre quienes buscan cambios sutiles y naturales. En este caso, el producto se aplicó en la nariz y el mentón, logrando equilibrar las proporciones del rostro y resaltar sus facciones.

De acuerdo con el sitio web del recinto, el procedimiento tiene un valor de $460.000 pesos y consiste en la aplicación de 1 mililitro de ácido hialurónico en las zonas a tratar. Desde la clínica destacan que este tratamiento aporta proyección y equilibrio facial, otorgando un aspecto más juvenil y armonioso.

El método permite mejorar el perfil sin recurrir a cirugías invasivas, como la rinoplastia, las cuales implican una recuperación más prolongada y costos considerablemente mayores.

En las imágenes publicadas por la clínica se aprecia que la bailarina presenta un perfil más proyectado, especialmente en la punta de la nariz.

Este no es el primer retoque estético de la estudiante de periodismo. En mayo pasado acudió al mismo centro para someterse al tratamiento Pink Glow, un coctel vitamínico con más de 55 compuestos activos diseñado para dejar la piel más luminosa, hidratada y revitalizada.

