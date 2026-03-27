Profesora chilena de 22 años se reunió con el Rey Felipe VI de España: ¿Cuál fue la razón?

27 mar. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Miranda Fernández, una profesora chilena de 22 años, tuvo la oportunidad de reunirse con el Rey Felipe VI de España en un especial encuentro latinoamericano de jóvenes que recorre diferentes ciudades de España.

La instancia, llamada "Tour del Talento", convocó a Fernández y es la única representante nacional que está participando para acompañar y potenciar los talentos de adolescentes y jóvenes.

El encuentro con el Rey Felipe VI

La oportunidad de participar surgió debido a que es la tutora del programa "Quiero Ser Profe", impulsado por Elige Educar, donde se ha dedicado a acompañar a diversos estudiantes que están interesados en estudiar pedagogía.

Su encuentro con el Rey Felipe VI de España se dio por una razón particular: él estaba presidiendo la versión 2026 de "Tour del Talento". Fernández dijo que tuvo la oportunidad de hablar con él durante el recorrido.

"Ser convocada como representante de Latinoamérica fue para mí un gran motivo de orgullo. Además, tuve la oportunidad de conversar con el Rey: nos saludó muy amablemente, pudo conocernos un poco más a quienes estábamos ahí, y también tuve el espacio para compartir mi experiencia como docente", contó la profesora.

Mira la imagen del encuentro: