"Al fin puedo descansar": Muere Noelia Castillo, joven parapléjica que solicitó la eutanasia en España

26 mar. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves falleció la joven española Noelia Castillo tras recibir la eutanasia que tanto anhelaba. Su caso conmovió al mundo, luego de revelarse su recorrido judicial y médico por casi dos años para tener una muerte asistida, debiendo enfrentar, incluso, la oposición de su familia.

La mujer, residente de Barcelona, sufrió una irreversible lesión medular que la dejó parapléjica tras lanzarse desde un quinto piso en octubre de 2022. Previo a ello, fue víctima de una agresión sexual múltiple, hecho que le generó graves secuelas psicológicas.

Pese a que Noelia nunca dudó de su decisión, sus padres sí lo hicieron, por lo que debió sobreponerse a ellos para cumplir su voluntad. Su madre, Yolanda, terminó aceptándolo con el tiempo y la acompañó en el proceso, pero su padre trató de paralizarlo hasta el último día.

"Al fin puedo descansar"

"Al fin puedo descansar, porque ya no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido", expresó Noelia en una entrevista que concedió a Antena 3 días antes de su muerte.

"Incluso, antes de pedir la eutanasia, yo ya vivía mi mundo muy oscuro. No tenía metas ni objetivos, y sigo sin tener ni metas ni objetivos", agregó la joven.

La española aseguró que nunca dudó de su lucha y que tuvo claro desde el principio que la eutanasia era el final que siempre quiso, a pesar de la incomprensión de sus cercanos.

"Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija", manifestó.

Pese a la oposición de su familia, estaba feliz de la resolución judicial: "Lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar, no puedo más. Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir".

El caso de Noelia y su lucha por recibir la eutanasia

Durante su adolescencia, Noelia fue víctima de una violación múltiple que la dejó con secuelas psicológicas graves, por lo que en octubre de 2022 decidió saltar desde un quinto piso para quitarse la vida, pero no lo consiguió.

Tras ser llevada de urgencias al hospital y en una situación delicada de salud, quedó parapléjica de por vida y con un pronóstico poco alentador, al tener un 74% de su cuerpo paralizado y con dolores neuropáticos muy fuertes. Dos años más tarde, solicitó la muerte asistida.

En primera instancia, la petición había sido aprobada por la justicia española y europea, incluso contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Se consideró que Noelia atravesaba un padecimiento "grave, crónico e imposibilitante".

Sin embargo, su padre junto a organizaciones cristianas quisieron frenar la decisión y presentaron recursos judiciales.

Así, el caso escaló hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de Castillo y consideró que tenía todo el derecho a recibir la eutanasia, a pesar de que su padre y parte de la sociedad cristiana se opusieran judicialmente.