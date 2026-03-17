Se pasó de su estación y se lanzó de un tren en marcha a 90 km/h

17 mar. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue encontrado sin vida este lunes a un costado de las vías del tren en la provincia de Toledo, España, después de que presuntamente se lanzó cuando el ferrocarril iba a 90 kilómetros por hora.

Según informaron las autoridades, la víctima de 50 años se habría pasado de su estación de tren, por lo que tomó la decisión de saltar con la máquina en movimiento para no perder su parada.

Habría activado el freno de emergencia

La Delegación del Gobierno español comentó a ABC que el hombre estaba viajando la noche del domingo en un tren de la línea Madrid–Cáceres.

Iba a bajarse en la estación de Oropesa, pero no se dio cuenta y cuando lo notó ya era demasiado tarde. En su desesperación activó el freno de emergencia, pero antes de esperar a que el tren se detuviera, se lanzó desde el vagón mientras el vehículo avanzaba a 90 km/h.

Incluso, la maquinista detuvo el tren, pero al no percatarse de lo ocurrido, siguió con el viaje de manera habitual.

Después de que el hombre no llegara a su destino, su familia denunció su desaparición. A las pocas horas fue encontrado sin vida a un costado de la vía, a unos dos kilómetros de la estación de Oropesa.

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