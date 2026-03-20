Estaba con licencia por ansiedad y lo despidieron porque lo sorprendieron bebiendo: Empresa contactó un detective privado

20 mar. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador en España fue despedido tras haber sido sorprendido por su empresa bebiendo alcohol mientras se encontraba con una licencia por problemas de ansiedad.

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró procedente el despido al vulnerar la "buena fe contractual".

Empresa contrató un detective privado

Según publicó Noticias Trabajo, el hombre trabajaba para la empresa de transporte desde febrero de 2011 y en 2022 recibió una licencia médica por un trastorno de ansiedad.

Durante ese periodo, la compañía contrató a un detective privado que lo siguió en varias ocasiones entre marzo y julio de 2023. Durante ese periodo, el detective confirmó que el hombre manejaba su auto de manera habitual y consumía mucho alcohol en lugares públicos, incluyendo ocasiones en que tomó un litro de cerveza al día y hasta whisky.

En consecuencia, el trabajador fue despedido bajo el argumento de que sus acciones eran incompatibles con su estado de salud y su tratamiento médico.

Reclamo en la justicia

A pesar de que el trabajador intentó apelar a la decisión, la justicia española ratificó el despido porque el consumo de alcohol es considerado una actividad incompatible con su proceso de recuperación, que consideraba la ingesta de fármacos antidepresivos y ansiolíticos.

Además, la ley establece que los trabajadores con licencia tienen "la obligación de comportarse de acuerdo a la buena", por lo que no pueden llevar a cabo actividades que retrasen su recuperación.