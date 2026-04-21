¿Aún no te pagan tu pensión u otros beneficios sociales? Esto debes hacer para recibirlo

21 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Para la recepción de la pensión, subsidios u otros beneficios sociales que otorga el Estado, es necesario contar con la Cuenta RUT vigente o haber realizado el cambio de la modalidad de pago.

Según ChileAtiende, en el primero de los casos, solo se requiere haber utilizado la Cuenta RUT al menos una vez en los últimos seis meses para mantenerla activa.

Respecto a las otras formas de recibir los beneficios, también se permite “por depósito en otra cuenta bancaria y a través de las sucursales de la caja de compensación Los Héroes y BancoEstado”, siempre que se solicite el cambio.

En caso de pedirlo, la nueva modalidad de pago se encontrará habilitada en un lapso de entre 30 y 60 días, dependiendo de la fecha en la que se efectuó el trámite.

¿Cómo saber cuándo me corresponde recibir la pensión o beneficios sociales?

Existen diferentes métodos para conocer cuándo corresponde la entrega de bonos, pensión o subsidios y su forma de recepción. De acuerdo con ChileAtiende, se contemplan los siguientes cuatro:

Ingresar al sitio web ChileAtiende con la RUN personal. Para más información, se puede hacer clic en “Más detalle” e ingresar con ClaveÚnica. De no tenerla, será necesario solicitarla.

al sitio web ChileAtiende con la RUN personal. Para más información, se puede hacer clic en “Más detalle” e ingresar con ClaveÚnica. De no tenerla, será necesario solicitarla. Solicitar una videoatención en ChileAtiende.

una videoatención en ChileAtiende. Dirigirse a una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad. Si el trámite lo realiza un apoderado, este debe presentar un poder notarial con el permiso y cédula de identidad.

a una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad. Si el trámite lo realiza un apoderado, este debe presentar un poder notarial con el permiso y cédula de identidad. Llamar al call center ChileAtiende 101 o al +56 4 4236 20 00 (si se encuentra en el extranjero).

Estos métodos funcionan para la Pensión Garantizada Universal (PGU), Subsidio Familiar (SUF) o Maternal, Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI), entre otros beneficios.

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