El Salvador abre juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha: "Vamos a saldar una deuda histórica"

21 abr. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia de El Salvador inició este lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla.

Entre miles de crímenes, según la fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91.000 detenidos.

¿Qué dijo la fiscalía de ese país?

La fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos, 29.000 homicidios.

"Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años", afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la "ranfla" (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores.

"Rebelión"

La MS-13 y su rival Barrio 18 -con sus dos facciones-, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo "además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo", lo que atenta contra "la soberanía nacional", según un comunicado de la fiscalía general.

Esta es la "primera vez" que se realiza un juicio masivo "contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes", añadió.

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