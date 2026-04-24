Emiten aviso por viento en cuatro regiones de Chile: Podrían alcanzarse los 60 kilómetros por hora

24 abr. 2026 - 20:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso debido al ingreso de una condición sinóptica que generará vientos de intensidad normal a moderada en la zona centro-sur del país. Este fenómeno se desarrollará durante este fin de semana, afectando principalmente a las zonas situadas en el borde costero y los valles interiores.

Según los modelos predictivos, el evento comenzará a manifestarse desde la tarde del sábado 25 de abril de 2026 y se extenderá hasta la tarde del domingo 26 de abril de 2026.

El aviso por viento normal a moderado

El fenómeno está asociado a un sistema de bajas presiones que transita por el Océano Pacífico, lo que provocará un aumento en la velocidad del viento, pudiendo generar ráfagas persistentes.

Las autoridades han hecho un llamado a la precaución, especialmente en zonas donde la geografía local pueda encajonar el viento, aumentando su fuerza.

Se espera que las condiciones alcancen su punto máximo de intensidad durante la madrugada del domingo, disminuyendo gradualmente hacia el final del día.

Las zonas específicas que se encuentran bajo este aviso meteorológico son:

Región de O'Higgins: Afectando principalmente al sector del Litoral.

Región del Maule: Con impacto en el Litoral y la Cordillera de la Costa.

Región de Ñuble: Abarcando el Litoral, la Cordillera de la Costa y los sectores del Valle.

Región del Biobío: Se registrarán ráfagas en el Litoral, la Cordillera de la Costa y el Valle.

En el litoral del Maule, Ñuble y Biobío se esperan rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, mientras que en la región de O'Higgins las rachas serían de 50 km/h.

Medidas preventivas

Es fundamental que la ciudadanía tome medidas preventivas ante posibles desprendimientos de techumbres, caída de ramas o interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico debido al contacto de objetos con el tendido.

En las zonas de valle de Ñuble y Biobío, se recomienda especial atención a los conductores en carretera ante ráfagas laterales.

Las autoridades de emergencia regional mantendrán el monitoreo constante de las condiciones climáticas para actualizar el nivel de alerta si fuese necesario.

Se sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar acercarse a sectores costeros con marejadas asociadas.

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