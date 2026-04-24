Aránguiz está dentro de los citados: La "U" y la UC protagonizan una nueva versión del Clásico Universitario

24 abr. 2026 - 20:46 hrs.

¿Qué pasó?

Universidad de Chile y Universidad Católica se alistan para la versión 202 del Clásico Universitario, el que se disputa a partir de las 18:00 horas de este sábado 25 de abril en el Estadio Nacional.

Los azules vienen de empatar sin goles frente a Everton en condición de visita, mientras que los Cruzados cayeron en su último duelo en el Claro Arena contra Unión La Calera en el Torneo Nacional.

Si bien hasta ahora se desconocía si Charles Aránguiz iba a entrar en la nómina por una lesión, este viernes se confirmó que el volante del Romántico Viajero está entre los citados, luego de varias semanas de ausencia.

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