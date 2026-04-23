Michael Clark anuncia su salida como presidente de Azul Azul: Cecilia Pérez asoma como su reemplazante

23 abr. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Universidad de Chile se alista para afrontar el sábado el clásico universitario ante Universidad Católica en el Estadio Nacional, por la 11° fecha de la Liga de Primera. Sin embargo, las noticias en los azules llegaron fuera de la cancha.

Es que este jueves Michael Clark anunció sorpresivamente su renuncia a la presidencia y como director de Azul Azul, concesionaria que administra al conjunto laico y a la que arribó en 2021 tras adquirir el 63% de las acciones de Carlos Heller con su fondo Tactical Sports.

"Estaré siempre disponible para aportar"

Fue el propio club que dio a conocer la noticia con una sentida carta del timonel publicada a través de redes sociales de la institución.

"Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A", confirmó el directivo en la misiva.

"Mis mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos", añadió el ahora renunciado timonel.

Cabe consignar que el año pasado Clark estuvo involucrado en un escándalo con la Comisión de Mercado Financiero, que lo sancionó a él y al grupo Sartor con una multa que supera los $2.500 millones.

Con la salida del presidente, los nombres que toman fuerza para ocupar la testera de la dirigencia de Universidad de Chile son los de Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria, y el abogado José Ramón Correa.