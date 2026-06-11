Los estadios del Mundial 2026: historia, capacidad y dónde se juegan los partidos más importantes

11 jun. 2026 - 07:00 hrs.

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios repartidos en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Desde el mítico Estadio Azteca, que hará historia al albergar su tercer Mundial, hasta el SoFi Stadium de Los Ángeles, el más caro jamás construido. Una gira arquitectónica por los recintos que serán el escenario del torneo más grande de la historia del fútbol, ordenados según su primer partido en la competencia.

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Ciudad: Ciudad de México, México

Capacidad: 83.000 espectadores

Inaugurado: 1966

El estadio más icónico del mundo y el único recinto en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas. Sede de las finales de 1970 (Brasil 4-1 Italia) y 1986 (Argentina 3-2 Alemania), y escenario del "Gol del Siglo" de Maradona a Inglaterra. En 2026 recibe el partido inaugural el 11 de junio y volverá a ser el corazón del fútbol mexicano. Fue remodelado especialmente para el torneo con nuevas áreas VIP, accesos renovados y mejoras tecnológicas. La FIFA lo denomina "Estadio Ciudad de México" durante el torneo, aunque popularmente sigue siendo el Azteca para siempre.

Partidos destacados: México vs. Sudáfrica (11/06 — 15:00 hrs) · Uzbekistán vs. Colombia (17/06 — 22:00 hrs) · República Checa vs. México (24/06 — 21:00 hrs)

SoFi Stadium

Ciudad: Inglewood, Los Ángeles, California, EE.UU.

Capacidad: 70.000 espectadores

Inaugurado: 2020

El estadio más caro jamás construido: 5.500 millones de dólares. Casa de los Rams y los Chargers de la NFL, tiene techo translúcido, una pantalla oval de 120 metros de largo que cuelga del techo y un distrito de entretenimiento integrado al recinto. Los Ángeles ya organizó finales mundialistas en 1994, 1999 y 2003, y en 2026 vuelve a ser uno de los ejes del torneo. El primer partido de Estados Unidos como anfitrión se juega aquí el 12 de junio.

Partidos destacados: Estados Unidos vs. Paraguay (12/06 — 21:00 hrs) · Turquía vs. Estados Unidos (25/06 — 22:00 hrs)

MetLife Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (área de Nueva York), EE.UU.

Capacidad: 82.500 espectadores

Inaugurado: 2010

Casa de los Giants y Jets de la NFL, y sede de la gran final del Mundial 2026 el 19 de julio. Ya albergó siete partidos del Mundial de 1994. En 2023 estableció el récord de asistencia para un partido de fútbol en EE.UU., con 82.262 espectadores en un amistoso entre Arsenal y Manchester United. Técnicamente está ubicado en Nueva Jersey, aunque funciona como el estadio de la ciudad de Nueva York. Uno de los recintos con más partidos del torneo.

Partidos destacados: Brasil vs. Marruecos (13/06 — 18:00 hrs) · Francia vs. Senegal (16/06 — 15:00 hrs) · Ecuador vs. Alemania (25/06 — 16:00 hrs) · Panamá vs. Inglaterra (27/06 — 16:00 hrs) · Gran Final (19/07 — 15:00 hrs)

BC Place

Ciudad: Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Capacidad: 54.000 espectadores

Inaugurado: 1983

El estadio cubierto más grande de Canadá y el único del torneo en Vancouver. Fue renovado en 2011 con un techo retráctil de teflón que garantiza los partidos sin importar el clima. Ya fue sede de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010. El partido Australia vs. Turquía, que comienza a medianoche en Chile, se jugará aquí el 14 de junio.

Partidos destacados: Australia vs. Turquía (14/06 — 00:00 hrs)

NRG Stadium

Ciudad: Houston, Texas, EE.UU.

Capacidad: 72.000 espectadores

Inaugurado: 2002

El primer estadio de la NFL con techo retráctil, y sede del debut de Alemania y Portugal en el torneo. Houston es la ciudad con mayor población latina de todo Estados Unidos, con más de 1,5 millones de hispanohablantes. Ese factor humano lo convierte en uno de los estadios con mayor potencial de ambiente del torneo. Ha albergado varios Super Bowls y eventos de primera magnitud a lo largo de su historia.

Partidos destacados: Alemania vs. Curazao (14/06 — 13:00 hrs) · Portugal vs. RD Congo (17/06 — 13:00 hrs) · Portugal vs. Uzbekistán (23/06 — 13:00 hrs)

AT&T Stadium

Ciudad: Arlington, Texas (área de Dallas), EE.UU.

Capacidad: 94.000 espectadores

Inaugurado: 2009

El estadio más grande del torneo. Casa de los Dallas Cowboys de la NFL, famoso por su pantalla central de 160 metros de largo —la más grande del mundo en su momento de inauguración— y su techo retráctil. Con nueve partidos programados, incluyendo una semifinal, es el recinto con mayor actividad del Mundial. El debut de Inglaterra ante Croacia y el segundo partido de Argentina ante Austria se juegan aquí.

Partidos destacados: Países Bajos vs. Japón (14/06 — 16:00 hrs) · Inglaterra vs. Croacia (17/06 — 16:00 hrs) · Argentina vs. Austria (22/06 — 13:00 hrs) · Argentina vs. Jordania (27/06 — 22:00 hrs)

Levi's Stadium

Ciudad: Santa Clara, California (área de San Francisco), EE.UU.

Capacidad: 71.000 espectadores

Inaugurado: 2014

Casa de los San Francisco 49ers de la NFL y uno de los estadios más "verdes" del torneo: tiene paneles solares que generan energía para el recinto. Albergó el Super Bowl 50 en 2016. Es uno de los estadios con mayor compromiso medioambiental del torneo, con iniciativas de sostenibilidad integradas a su arquitectura.

Partidos destacados: Suecia vs. Túnez (14/06 — 22:00 hrs) · Turquía vs. Paraguay (20/06 — 00:00 hrs) · Paraguay vs. Australia (25/06 — 22:00 hrs)

Mercedes-Benz Stadium

Ciudad: Atlanta, Georgia, EE.UU.

Capacidad: 75.000 espectadores

Inaugurado: 2017

Uno de los estadios más fotogénicos del torneo, famoso por su techo retráctil en forma de iris de ocho pétalos. Costó 1.600 millones de dólares y es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS. Será la sede de los dos primeros partidos de España en el torneo, incluyendo el debut ante Cabo Verde el 15 de junio.

Partidos destacados: España vs. Cabo Verde (15/06 — 12:00 hrs) · España vs. Arabia Saudita (21/06 — 12:00 hrs)

Gillette Stadium

Ciudad: Foxborough, Massachusetts (área de Boston), EE.UU.

Capacidad: 68.000 espectadores

Inaugurado: 2002

Casa de los New England Patriots de la NFL, renovado especialmente para el Mundial 2026. Está ubicado a 45 minutos de Boston en tren, una de las ciudades universitarias más vibrantes de la costa este. Aquí se jugará el partido Francia vs. Noruega, con el duelo Mbappé-Haaland como gran atractivo, en la última jornada de la fase de grupos.

Partidos destacados: Bélgica vs. Egipto (15/06 — 15:00 hrs) · Escocia vs. Marruecos (19/06 — 18:00 hrs) · Inglaterra vs. Ghana (23/06 — 16:00 hrs) · Francia vs. Noruega (26/06 — 15:00 hrs)

Arrowhead Stadium

Ciudad: Kansas City, Misuri, EE.UU.

Capacidad: 73.000 espectadores

Inaugurado: 1972

El estadio más ruidoso del mundo según el Libro Guinness de los Récords, con un registro de 142,2 decibeles. Casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, vigentes campeones del Super Bowl. Aquí Argentina debuta ante Argelia el 16 de junio en lo que será el primer partido de Messi en su último Mundial. El ambiente promete ser de los más intimidantes de todo el torneo.

Partidos destacados: Argentina vs. Argelia (16/06 — 21:00 hrs)

Lincoln Financial Field

Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

Capacidad: 69.000 espectadores

Inaugurado: 2003

Casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, campeones recientes del Super Bowl. Filadelfia es una de las ciudades más históricas de EE.UU., donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776. El estadio albergará partidos de Brasil y Francia en la fase de grupos, convirtiendo su semana mundialista en una de las más atractivas del torneo.

Partidos destacados: Costa de Marfil vs. Ecuador (14/06 — 19:00 hrs) · Brasil vs. Haití (19/06 — 20:30 hrs) · Francia vs. Irak (22/06 — 17:00 hrs)

Hard Rock Stadium

Ciudad: Miami Gardens, Florida, EE.UU.

Capacidad: 65.000 espectadores

Inaugurado: 1987, renovado integralmente en 2016

Con más del 70% de su población de origen hispano, Miami es probablemente la ciudad del torneo con mayor fiebre futbolera. El Hard Rock Stadium albergará el partido por el tercer y cuarto lugar el 18 de julio, y recibe duelos de Brasil y Portugal en la fase de grupos. Su techo en voladizo cubre todas las tribunas sin columnas de apoyo, uno de los diseños más característicos del torneo.

Partidos destacados: Arabia Saudita vs. Uruguay (15/06 — 18:00 hrs) · Escocia vs. Brasil (24/06 — 18:00 hrs) · Portugal vs. Colombia (27/06 — 19:30 hrs) · Tercer y Cuarto Lugar (18/07)

Lumen Field

Ciudad: Seattle, Washington, EE.UU.

Capacidad: 69.000 espectadores

Inaugurado: 2002

Casa de los Seattle Seahawks de la NFL y el Seattle Sounders de la MLS, uno de los clubes con mayor asistencia en Norteamérica. El Lumen Field es reconocido como uno de los estadios más ruidosos de la NFL y albergará el segundo partido de Estados Unidos como anfitrión, ante Australia el 19 de junio.

Partidos destacados: Bélgica vs. Egipto (15/06 — 15:00 hrs) · Estados Unidos vs. Australia (19/06 — 15:00 hrs)

BMO Field

Ciudad: Toronto, Ontario, Canadá

Capacidad: 45.000 espectadores

Inaugurado: 2007

El estadio más pequeño del torneo y el primero diseñado específicamente para el fútbol en Canadá. Casa del Toronto FC de la MLS, fue ampliado con gradas temporales que elevaron su capacidad de 28.000 a 45.000 espectadores. Su diseño compacto genera una atmósfera muy intensa, similar a los estadios tradicionales europeos. En 2007 albergó la final del Mundial Sub-20.

Partidos destacados: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (11/06 — 15:00 hrs) · Alemania vs. Costa de Marfil (20/06 — 16:00 hrs) · Panamá vs. Croacia (23/06 — 19:00 hrs)

Estadio Akron

Ciudad: Zapopan, Guadalajara, Jalisco, México

Capacidad: 49.000 espectadores

Inaugurado: 2010

La casa de las Chivas del Guadalajara, el club más popular de México. Su diseño exterior simula la piel de un armadillo y desde las tribunas puede verse el Cerro de la Silla en días despejados. Fue reconocido entre los diez estadios más bonitos del mundo por varias publicaciones especializadas. Aquí se jugará el duelo más atractivo del Grupo H: Uruguay vs. España el 26 de junio.

Partidos destacados: Corea del Sur vs. República Checa (11/06 — 22:00 hrs) · México vs. Corea del Sur (18/06 — 22:00 hrs) · Uruguay vs. España (26/06 — 20:00 hrs)

Estadio BBVA

Ciudad: Guadalupe, Monterrey, Nuevo León, México

Capacidad: 53.500 espectadores

Inaugurado: 2015

El estadio más nuevo de las sedes mexicanas y uno de los más hermosos del mundo. Casa de los Rayados de Monterrey, su diseño permite ver el Cerro de la Silla desde prácticamente cualquier punto de las graderías, lo que lo convierte en el único estadio del torneo con vista a una montaña desde el interior. Su construcción fue reconocida por premios de arquitectura deportiva a nivel internacional.

Partidos destacados: Suecia vs. Túnez (14/06 — 22:00 hrs) · Ecuador vs. Curazao (20/06 — 22:00 hrs) · Sudáfrica vs. Corea del Sur (24/06 — 21:00 hrs)

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo, y transmitirá una selección de los partidos más atractivos sin costo. Para ver los 104 partidos completos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ tiene una alianza con DSports que le permite ofrecer también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá 30 partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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