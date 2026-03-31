Revisión de mochilas y detectores de metales: ¿Qué tan factibles son estas medidas de seguridad en colegios?

31 mar. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos días, una serie de hechos violentos se han registrado en distintos colegios a lo largo del país, lo que ha abierto el debate sobre la implementación de medidas de seguridad para controlar estos episodios.

La discusión se centra en qué medidas son las más eficientes y cómo poder intervenir en las comunidades estudiantiles sin transgredir la ley. Revisión de mochilas y pórticos detectores de metales son algunas de las opciones estudiadas.

Cabe recordar que el viernes 27 de marzo un estudiante asesinó con arma blanca a una inspectora al interior de un colegio en Calama. También se han conocido casos de alumnos que han sido detenidos por ingresar armas de fuego a establecimientos.

Autoridades plantean opciones por violencia en los colegios

Otro incidente que alertó a las autoridades ocurrió este martes en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, luego que un grupo de estudiantes, uno de ellos ya identificado, prendiera fuego a las instalaciones, mientras otros estudiantes estaban en el recinto.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, afirmó que el año pasado "le mandamos tres oficios al Mineduc pidiendo que pudiéramos revisar mochilas, que pudiéramos tener cámaras al interior y tener pórticos detectores de metales".

El municipio anunció que aplicará Aula Segura y presentará una querella criminal, pero aclaran que estas herramientas no son suficientes.

"Este es un hecho gravísimo, no es cometido por estudiantes, sino que son delincuentes. Nosotros, como ministerio de Seguridad, estamos enviando un proyecto para agravar las penas respecto de cualquier hecho delictivo", señaló la jefa de cartera, Trinidad Steinert.

Por otra parte, está la instalación de medidas de seguridad en los ingresos de los establecimientos. Entre ellas, se discute la eventual revisión de mochilas, aunque no es tan simple de ejecutar.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, comentó que "sería de nuestro mayor interés enviar un proyecto de ley que permita a los propios establecimientos educacionales tomar medidas y reglamentos que permitan controlar lo elementos con los que llegan los estudiantes".

¿Qué tan viable son estas medidas de seguridad?

Sobre la revisión de mochilas, el abogado Gino Marzolo, magister en Psicología Educacional de la USACH, señaló que dicha medida actualmente no se puede aplicar, ya que está "expresamente en una resolución de la Superintendencia de Educación".

Pero, además, añade que "el cuerpo normativo de Chile y mundial (...) hay una serie de principios que impedirían esto. O sea, estamos hablando del derecho a la privacidad, el derecho a una disciplina que no sea coercitiva".

Los pórticos detectores de metales se han posicionado como una opción que algunos liceos del país ya han implementado. Sin embargo, también cabe preguntarse si son la solución al problema.

"Los pórticos más básicos tiene un valor desde los 400 dólares, que tienen 6, 12 ó 18 zonas detectables, hasta los más avanzados que tienen 33 zonas", explicó Pedro Herrera, gerente de Dahua Technology.

"Todo tipo de todo metal, ya sea cobre, fierro, hierro, son configurables en base a la densidad, para que, por ejemplo, no suene una moneda, pero que sí suene un cuchillo", agregó.

Algunos de estos artefactos cuentan con cámaras de reconocimiento facial. Su tecnología detecta elementos, incluso, traídos en los zapatos.

Herrera cree que el mundo privado, la academia y la ciudadanía "deben hacer una triada y apoyarse, nosotros somos especialistas en inteligencia artificial".