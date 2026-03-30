Secretaria de 68 años pasó de ser dueña de casa a secretaria y emprendedora: Así lo logró

30 mar. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

Norma Méndez, de 68 años, decidió reconvertirse laboralmente luego de haber sido dueña de casa durante gran parte de su vida. Su historia dio un giro tras enfrentar un divorcio a los 52 años y, más recientemente, gracias a un curso gratuito en la Escuela de la Experiencia de Caja Los Andes, en alianza con la Universidad del Alba.

Actualmente, trabaja como secretaria en el Hogar de Cristo y proyecta mantenerse activa laboralmente hasta 2028, para luego dedicarse por completo a un emprendimiento.

"Me considero una persona activa. Ya me estoy preparando para cuando no trabaje remuneradamente, para igualar el sueldo con mi jubilación y otros ingresos", dijo Norma en conversación con LUN.

Curso de emprendimiento abrió nuevas oportunidades

En 2025, Méndez tomó un curso gratuito de emprendimiento, instancia en la que obtuvo por primera vez una certificación que valida sus conocimientos.

"Fui dueña de casa hasta que me divorcié a los 52 años y tuve que empezar a trabajar. Partí como secretaria y me interesó hacer el curso para estudiar y aprender cosas nuevas que me permitan empezar una pyme o hasta hacer mermeladas. Se me abrió el mundo de todo lo que puedo hacer, en vez de quedarme inactiva en la casa sin hacer nada", sostiene.

Sobre lo aprendido, destaca que adquirió conocimientos prácticos clave: "que debo tener un nombre atractivo para mi producto y una etiqueta clara hasta llevar la contabilidad", incluyendo conceptos como activos, pasivos y cálculo de costos.

"También aprendí que ahora casi todo se está vendiendo por redes sociales: si un arriendo un local voy a vender cuatro frascos de mermelada, pero por redes sociales puedo vender diez, y no tengo que pagar luz, agua y electricidad", valoró la secretaria.

Adaptación digital y nuevas herramientas

Como parte de este proceso, también debió familiarizarse con herramientas digitales y redes sociales. Hoy ya maneja plataformas como Canva, además de Instagram y Facebook para promocionar sus productos.

"Me ayudaron a perderle el miedo y aprendí a organizarme. Con conocimiento, a uno se le abre el mundo de las cosas que se pueden hacer", afirmó.

El curso forma parte de una iniciativa conjunta entre la Universidad del Alba y Caja Los Andes, que recientemente abrió 1.000 cupos de capacitación dirigidos a personas mayores de 50 años interesadas en ingresar o reinsertarse en el mercado laboral.

Paulina Las Heras, gerente comercial de Caja Los Andes, advierte que "hoy hay muchas personas de más de 50 años tienen talento y experiencia y se están desaprovechando. Las principales brechas que vemos son la actualización de habilidades, especialmente en competencias digitales y nuevas metodologías, la exclusión en procesos de selección y dificultades para reconvertirse laboralmente".

¿Cómo postular?

Según lo explicado por la gerente, durante este semestre se abrirán 500 cupos y otros 500 en el segundo semestre.

"Habrá modalidad presencial en cuatro ciudades: Santiago, Chillán, La Serena y Antofagasta, mientras que la modalidad online estará habilitada en el resto del país.

El programa tiene una duración de 10 semanas, con una frecuencia de dos clases por semana de dos horas pedagógicas cada una.

El beneficio está disponible para afiliados a Caja Los Andes desde los 50 años, ya sean trabajadores de empresas públicas, privadas o pensionados.

La convocatoria finaliza el viernes 3 de abril a través del sitio web de la caja de compensación (clic aquí).