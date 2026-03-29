Hasta más de $35 millones: Estos son los diputados y autoridades de Gobierno que figuran como deudores de crédito universitario

29 mar. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un informe del Fondo Solidario de Crédito Universitario 2026 reveló que ocho diputados y al menos seis autoridades de Gobierno mantienen deudas morosas vinculadas al financiamiento de estudios superiores en universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). Los montos adeudados fluctúan entre poco más de un millón de pesos y cerca de $40 millones.

Según el análisis realizado por El Polígrafo de El Mercurio, la situación se da en medio del debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la creciente morosidad en los créditos universitarios.

El Presidente José Antonio Kast llamó a las autoridades a regularizar sus compromisos financieros y sostuvo que estos casos deben transparentarse públicamente. “Que se pongan al día porque tienen que ser un ejemplo frente a la situación como esa frente a la opinión pública”, afirmó el Mandatario, dejando abierta la posibilidad de publicar la nómina de deudores.

¿Quiénes son los diputados y autoridades de gobierno que deben el Fondo Solidario de Crédito Universitario?

Entre los parlamentarios, la diputada Claudia Reyes (Republicanos) registra la deuda más alta, cercana a los 38 millones de pesos con la Universidad Austral de Chile. También figuran José Carlos Meza (Republicanos) con $17 millones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Nathalie Castillo (PC) con $27,8 millones en la Universidad de La Serena; Sara Concha (Partido Social Cristiano) con $1,5 millones en la Universidad del Biobío; y Carolina Tello (Frente Amplio) con $12,9 millones en la Pontificia Universidad Católica.

En el Partido Socialista, los diputados Francisco Crisóstomo y Emilia Nuyado aparecen con deudas de $1,2 millones y $6,2 millones respectivamente, mientras que el independiente Héctor Ulloa registra un monto cercano a $18,6 millones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

El reportaje también identificó a autoridades del Ejecutivo. La delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, mantiene una deuda de $8,8 millones con la Universidad de Antofagasta. Los delegados provinciales Ricardo Figueroa y Abel Gallardo figuran con $40 millones en la Universidad de Chile y $14 millones en la Universidad Católica de Temuco, respectivamente. En tanto, los seremis José Bravo y Carlos Zirotti aparecen con deudas de $30 millones en la Universidad de La Frontera y $3,2 millones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

De acuerdo con el informe, algunos de los involucrados aseguraron que ya iniciaron procesos de regularización o han pagado sus compromisos con las casas de estudio.

El Fondo Solidario de Crédito Universitario financia aranceles de estudiantes del CRUCH mediante préstamos que comienzan a pagarse tras el egreso y que, en ciertos casos, pueden ser condonados después de varios años de cumplimiento.