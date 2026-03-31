Denuncias por agresión a profesores en aumento: En 2025 se registraron 125 casos

31 mar. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hace apenas días, un estudiante de educación media le quitó la vida a la inspectora de un colegio en Calama. El hecho conmocionó a la sociedad y creó preocupación en profesores, padres y apoderados de todo el país, pues en el violento episodio resultaron heridos otros tres estudiantes y una funcionaria.

Desde entonces, ha ocurrido una lamentable seguidilla de casos en los que estudiantes ingresan con armas blancas o de fuego a los establecimientos.

Luego de lo ocurrido en Calama, se sumó un segundo caso en el que un menor de edad ingresó un arma de fuego al colegio al que asiste en Curicó, región del Maule. Al mismo tiempo, ocurrió una situación similar, pero esta vez en Angol.

Asimismo, en la Región Metropolitana también se registró una agresión con arma blanca por parte de un estudiante de la comuna de Ñuñoa. Esto evidencia lo que expuso la Superintendencia de Educación: La hostilidad y violencia contra profesores en recintos educacionales va en aumento y no se trata de hechos aislados.

Cifras de la Superintendencia de Educación

Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2025 se recibieron un total de 125 denuncias por agresión de estudiantes a docentes, un 39,39% más en comparación con el año anterior. El área que concentró mayor cantidad de demandas fue la convivencia escolar con el 75,3 por ciento de los casos.

Ese porcentaje ha sido el mayor registrado entre los años 2022 y 2025. Respecto a las temáticas denunciadas dentro de dicho ámbito, las denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa ocupan el tercer lugar, con un aumento del 33,6%. En 2025 se registraron 716 de estos casos.

En cuanto al tipo de financiamiento de los recintos educacionales que lideran las denuncias por agresión a adultos de la comunidad educativa, son los colegios particulares subvencionados los que ocupan el primer lugar en la lista con 58 reportes, seguidos por colegios con educación pública que acumulan 33.

En último lugar, están los colegios particulares pagados, concentrando 7 casos denunciados. En cuanto a las regiones con más reportes de agresión a docentes, la Región Metropolitana acumula la mayor cantidad de denuncias y solo la región de Arica no registró ningún caso.

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