Semana Santa: ¿Por qué muchos no comen carnes rojas en estas fechas?

31 mar. 2026 - 15:15 hrs.

Una de las tradiciones católicas más conocidas es la de no comer carne roja en Semana Santa. Aunque muchos la cumplen, no todos saben el significado de esta costumbre.

Esta práctica está asociada a la Cuaresma, que es el periodo litúrgico previo a la Pascua. Está enfocado en la reflexión, la oración, el ayuno y la renovación espiritual para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Según reseña Catholic.net, la tradición de no comer carne tiene como objetivo que los católicos "se unan en un solo sentir para conmemorar la muerte del señor y presentar un espíritu reflexivo y de penitencia, a través del ayuno y la abstinencia".

Miércoles de Cenizas y Viernes Santo. Días donde la iglesia católica invita a no consumir carnes rojas

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

Hay dos grandes motivos por los que la iglesia católica establece la abstinencia de carnes rojas, el primero tiene un significado religioso y es que este tipo de carne, según la creencia, representa el cuerpo de Cristo crucificado.

En señal de respeto y luto los católicos optan por abstenerse de consumir carne, principalmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. También es una forma de reconocer el sacrificio de Jesús, quién estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer.

Según indica el Derecho Canónico, todos los fieles deben hacer penitencia, por lo que estos días se deben dedicar de forma especial “a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia”.

La segunda razón, tiene que ver con la austeridad, ya que antiguamente la carne roja era asociada con lujo y celebración. La tradición se cumple principalmente el Miércoles de Ceniza porque marca el inicio de la Cuaresma y el Viernes Santo porque fue el día de la muerte de Jesús.

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