Así luce en la actualidad el actor que interpretó a Jesús de "La pasión de Cristo": Ahora tomará el rol de Bolsonaro

31 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Jim Caviezel, el actor detrás de Jesús en la popular película de Semana Santa "La pasión de Cristo", tenía 36 años cuando interpretó el papel que marcaría su carrera para siempre, para bien y para mal.

El estadounidense nacido en Washington creció rodeado del catolicismo y en un comienzo pensó en dedicarse al basketball de manera profesional, pero una lesión lo obligó a dar un giro en 180° hacia el mundo de la actuación en el que aún está vigente.

Jim Caviezel en "La pasión de Cristo".

La actualidad de Jim Caviezel

"Puede que nunca trabajes más en esta industria después de esta película", le dijo Mel Gibson, el director de "La pasión de Cristo", cuando le ofreció el rol protagónico. No estuvo tan lejos de su dicho, ya que, a pesar de que el actor sigue actuando, no logró destacar en otras producciones cinematográficas.

Los primeros años luego del éxito del filme, Caviezel actuó en las películas "Déjà vu" y "Outlander", pero no consiguió imponerse en su interpretación. "'La pasión de Cristo' destruyó mi carrera como actor, pero no me arrepiento por nada de haberlo interpretado", declaró al Daily Mail en 2012.

En sus tiempos libres, se acercó más al catolicismo y se dedicó a participar de retiros espirituales, además de dar charlas en agrupaciones religiosas. Formó familia y adoptó a tres niños con enfermedades congénitas desde China, y expresó: "Me sentí motivado a ayudarlos".

En la actualidad tiene 57 años y hace muy poco tiempo reveló que interpretará a Jair Bolsonaro en su película biográfica llamada "Dark Horse", lo que provocó una ola de críticas dentro del mundo del cine al actor.

Así luce en la actualidad Jim Caviezel:

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