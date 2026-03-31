Mercado Libre anuncia que invertirá US$750 millones en Chile: Es el mayor desembolso de su historia en el país

31 mar. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este martes, Mercado Libre anunció que hará lo que hasta el momento es su desembolso más grande en el país. La noticia se dio a conocer desde el centro de distribución de la empresa y en compañía del Presidente José Antonio Kast.

Son distintos focos los que busca cubrir esta inversión y, según manifestaron, uno de sus objetivos es reafirmar su compromiso con los chilenos.

La inversión de Mercado Libre en Chile

La inversión contempla un total de $750 millones de dólares. De acuerdo con información del Diario Financiero, el vicepresidente de la empresa para la Región Andina, Alan Meyer, dos de los grandes propósitos son fortalecer la red logística que conecta todo el país y ampliar los servicios financieros de Mercado Pago.

Asimismo, Meyer aseguró que la más grande apuesta es la apertura de otro centro logístico a finales de este año. "Esperamos estar inaugurando nuestro segundo centro de distribución en Santiago, de 100 mil m2, con capacidad de albergar más de 15 millones de productos".

ATON

Mercado Libre ingresa al mercado financiero

Otro de los anuncios que realizó la conocida firma es que empezarán un proceso de contratación de 1.200 nuevos trabajadores. Esperan tener a 5 mil empleados para fin de año. También, adelantaron que próximamente lanzarán una tarjeta de crédito de Mercado Pago.

Al respecto, Meyer aseveró que son muchas las personas que no cuentan con una tarjeta de crédito en su hogar, por eso como empresa apuestan por la "inclusión financiera". En ese sentido, esperan "seguir otorgando cuotas sin interés y haciendo un esfuerzo muy grande en financiamiento que se transforma en inclusión, porque sin ese financiamiento, la gente no puede comprar".

Finalmente, el ejecutivo se dirigió al Presidente y a los ministros de Economía y del Trabajo que asistieron a la ceremonia.

"Presidente, el mundo atraviesa momentos de cambio, de tecnología, pero confiamos en que Chile puede lograr una economía más dinámica y de mayor crecimiento... Es precisamente por eso que hemos apostado por el país", expresó.

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