Encuentran cuatro nuevas especies de plantas chilenas: Están emparentadas con la cebolla y el ajo

27 mar. 2026 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación dirigida por el académico de la Universidad de Chile, Nicolás García concluyó con el hallazgo de cuatro nuevas plantas chilenas, que de acuerdo con el estudio, tienen relación con la cebolla y el ajo.

En entrevista con el medio Las Últimas Noticias, el experto afirmó que fue contactado por un grupo de naturalistas para confirmar si estas plantas eran conocidas o estaban frente a nuevas especies de flora nacional.

"Jóvenes naturalistas de las regiones de O'Higgins y Valparaíso encontraron unas plantas y necesitaban mi opinión... Con una foto en algunos casos, fue suficiente para convencerme de que era una especie que no estaba descrita todavía", contó el académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.

Después de seis años de análisis y secuenciación de ADN, los investigadores concluyeron que las plantas encontradas no estaban registradas. Fueron identificadas como Cometa de la Sepultura, Hadita de Nahuelbuta, Look de insecto volador y Tesoro precordillerano.

¿A qué grupo de plantas pertenecen las especies encontradas?

Según explicó el curador del herbario EIF de la Universidad de Chile, "todas son de un grupo de plantas emparentadas con la cebolla y el ajo. Tiran hojas y flores todos los años, tienen unas flores bastante particulares con un solo plano de simetría".

Las especies de plantas chilenas encontradas y sus nombres científicos son:

Gilliesa reflexa: Fue nombrada popularmente como Cometa de La Sepultura, debido a que su apariencia es como la de un cometa con cola hacia atrás y fue vista en la cumbre del cerro La Sepultura. Mientras que el nombre científico surge porque "tiene las flores purpúreas y sus tépalos son reflejos, lo que significa que están apuntando hacia atrás. Algo único de su especie", expuso Nicolás García.

Cometa de La Sepultura

Miersia nahuelbutensis: También conocida como Hadita de Nahuelbuta porque, según García, sus hojas púrpuras verdosas que apuntan hacia abajo, la hacen parecer un ser mágico en el bosque.



Hadita de Nahuelbuta. Vicente Valdés G

Miersia Subandina: Fue bautizada como Tesoro precordillerano. "Tiene tépalos de punta alargada y fina, de color purpúreo con centro blanco y estrías burdeo. Solo se ha visto en dos localidades de difícil acceso en la precordillera de la región de O'Higgins", aseguró el académico.

Miersia Subandina. Vicente Valdés G

Gilliesia Taguataguensi: La última de las cuatro especies encontradas fue nombrada popularmente como Look de Insecto volador. Tiene flores más grandes que las de la Cometa de La Sepultura y sus colores purpura a verdoso la hacen parecer un insecto volador. Ha sido vista en pocas localidades de la Cordillera de la Costa de San Vicente de Tagua Tagua y de San Fernando.

Look de insecto volador. Vicente Valdés G

Nicolás García, académico de la Universidad de Chile, aseveró que las cuatro nuevas plantas chilenas tienen distribuciones pequeñas y han sido vistas en muy pocas localidades, lo que las convierte en especies sensibles respecto a su conservación.

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