La segunda operación más grande del rubro: Unilever firma acuerdo con McCormick para fusionar su negocio de alimentos

31 mar. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se dio a conocer el acuerdo entre la multinacional de bienes de consumo, Unilever y McCormick, empresa de alimentos que comercializa especias y condimentos. La fusión de estas compañías da paso a una nueva firma valorada en $65 millones de dólares.

Esta es la segunda operación más grande en la historia del rubro alimenticio y se concreta, luego de la separación del negocio de helados de Unilever.

La decisión detrás de la fusión

La decisión detrás del acuerdo estuvo liderado por el actual CEO de Unilever, Fernando Fernández, con la finalidad de afinar su portafolio y establecerse como una empresa pura de cuidado del hogar y personal, valorada en 39 mil millones de dólares.

Es sabido que el negocio alimenticio siempre ha sido rentable para Unilever. No obstante, el último tiempo las ventas de productos de cuidado personal y belleza, de la misma empresa, superaron las ganancias del primer negocio.

¿Cuál es el beneficio para ambas empresas y cómo impacta en el mercado?

Para Unilever esta fusión representa una reducción de la carga operativa de la marca de alimentos, sin dejar de percibir ganancias, ya que siguen siendo dueños del 65% de la empresa, lo que reduce la complejidad administrativa y les permite enfocarse el rubro que le está dejando mayores ingresos a los inversionistas.

McCormick por su parte, amplía su alcance global y la oferta de sus productos, dejando de ser una empresa distribuidora y productora de condimentos para convertirse en un actor importante en el rubro alimenticio. Alcanzando así el mercado en Latinoamérica, África y Asia.

El impacto que esta fusión genera es que se convierte en un líder indiscutible en salsas y productos para dar sabor, mientras que sus competidores directos, se enfocan en rubros muy diversos. Asimismo, representa una amenaza para marcas pequeñas.

Se espera que la nueva firma genere ingresos anuales que alcancen los 20 mil millones de dólares.

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