Coquimbo luchó y logró el empate sobre el final frente a Nacional por Copa Libertadores

08 abr. 2026 - 20:32 hrs.

Por primera vez desde 1992, Coquimbo Unido volvía decir presente en Copa Libertadores y cuando parecía que arrancaría su participación con una derrota en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, los aurinegros reaccionaron en la agonía para firmar un meritorio empate a uno con Nacional de Uruguay.

Con mucha ilusión afrontaban los pupilos de Hernán Caputto el regreso del club al certamen continental después de más tres décadas de ausencia. Además de eso, los filibusteros venían con la frente en alto gracias a su seguidilla de buenos resultados en las últimas semanas. La visita, en cambio, había mostrado baches en el torneo charrúa con cinco triunfos, un empate y cuatro caídas en diez cotejos.

El trámite del partido

Un arranque ilusionante tuvo el cuadro pirata, que trató de plantearse de tú a tú con su rival y hasta tuvo la apertura en la cuenta, pero el árbitro la anuló por falta sobre el portero (7'). El local siguió intentando, pero ni Alejandro Azócar (19') ni Juan Cornejo (21') lograron concretar.

Y como castigo, en una de sus pocas aproximaciones en la primera mitad, el Decano se puso por delante en el marcador gracias a un gol de cabeza de Sebastián Coates tras un centro de Nicolás Lodeiro (22'). El dueño de casa recuperó el control luego de este golpe aunque sin claridad para inquietar al guardameta.

El elenco coquimbano sostuvo la intensidad en el arranque del complemento y estuvo a nada de emparejar las cifras en un frentazo de Manuel Fernández que no tuvo dirección de arco (55'). Azócar anotaba en el 64' pero el juez invalidó la conquista por un evidente offside del atacante.

Impulsado por el aliento de su público, el conjunto chileno siguió buscando la igualdad a través de todos los medios posibles y se encontró con su ocasión más clara en un nuevo testazo de Fernández que esta vez Coates se encargó de sacar desde la linea para tranquilidad del Bolso (79').

El gol en la agonía

Sin embargo, el Barbón tuvo una última oportunidad en los descuentos. Lucas Pratto remató, el cancerbero dejó el rebote y por el segundo poste apareció destapado Fernández (90+4'), quien se tomó revancha y firmó una paridad en su debut en el Grupo B del certamen internacional.

Ante la postergación de su partido con Colo Colo por la Liga de Primera, Coquimbo Unido tendrá prácticamente una semana libre para preparar tranquilamente su compromiso del próximo martes a las 22:00 horas con Universitario de Deportes en Lima.

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