Fallece Adán Godoy, exseleccionado chileno y referente histórico del Mundial de 1962

05 abr. 2026 - 19:40 hrs.

El fútbol chileno vive un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de Adán Godoy, exseleccionado nacional y uno de los referentes de la historia del balompié nacional.

La noticia fue confirmada a través de un mensaje difundido en redes sociales que publicó el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, donde se destacó su trayectoria deportiva y el legado que dejó como arquero a lo largo de su carrera en el fútbol chileno.

El legado de Adán Godoy en el fútbol nacional

Godoy fue parte del histórico plantel de la Selección Chilena que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962, un logro que marcó un hito para el deporte nacional y que permanece como una de las mayores hazañas en la historia del fútbol del país.

"Su trayectoria y legado como arquero quedarán para siempre en la memoria del fútbol chileno", recalcó la organización futbolera en redes sociales.

Finalmente, se enviaron sentidas condolencias a su familia, cercanos y a toda la comunidad futbolera, expresando el pesar por la partida de una figura emblemática del fútbol chileno.