Joven arquero de 20 años muere tras recibir disparos por error: Lo confundieron con otra persona

24 mar. 2026 - 14:41 hrs.

Una lamentable noticia sacude al fútbol europeo tras confirmarse la muerte del joven portero de 20 años, Hugo Mosshagen, quien fue asesinado a tiros en una zona residencial de Estocolmo, Suecia.

El guardameta del BK Forward fue herido a bala en medio de un tiroteo ocurrido al oeste de Örebro, ciudad ubicada a unos 200 kilómetros de la capital.

Descartaron vínculos con bandas criminales

Según consigna Marca, la policía acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos. Al llegar, encontraron al futbolista gravemente herido, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, falleció poco después de ser atendido por personal de salud.

La principal hipótesis de las autoridades suecas apunta a que el asesinato de Hugo Mosshagen correspondería a un caso de identidad equivocada, ya que el verdadero objetivo del ataque habría sido una persona que lo acompañaba.

En esa línea, las autoridades también descartaron cualquier vínculo entre el portero y bandas criminales o actividades delictivas, así como una eventual venganza.

No hay detenidos

Su padre, Joakim Gunnarsson, declaró al medio Expressen que “su gran sueño era convertirse en futbolista profesional. Le dedicó todo su tiempo y este año iba a ser el suyo”.

“Es un vacío inmenso. Un segundo sientes rabia y al siguiente tristeza porque has perdido a uno de tus hijos de una forma totalmente innecesaria. De una forma totalmente absurda. Vio a todo el mundo, habló con todo el mundo y quiso ayudar en todo lo que pudo”, añadió.

Hasta el momento no se han registrado detenidos, mientras la policía continúa con las diligencias investigativas y la recopilación de pruebas en el sitio del suceso.

“Todo nuestro cariño está con ustedes”

Desde su club emitieron una declaración para despedir a su jugador. “Ayer despertamos con un suceso terrible. Lamentamos la pérdida de un portero muy bueno y talentoso, un valioso compañero y amigo”, mencionó el equipo.

“Gracias a nuestro capitán, que recibió a los medios con calidez y consideración. Y gracias a la familia de Hugo por compartir su dolor con nosotros por un momento. Nuestros pensamientos y todo nuestro cariño están con ustedes”, concluyeron.