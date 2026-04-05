Revive el clásico universitario femenino entre la U y la UC

05 abr. 2026 - 14:25 hrs.

El fútbol femenino tiene una nueva casa en la televisión chilena. Megamedia anunció que se quedó con los derechos exclusivos para transmitir La Liga Femenina de Fútbol durante las temporadas 2026 y 2027, tras llegar a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Una noticia que promete cambiar el juego para esta disciplina en el país.

Y lo mejor es que cualquiera podrá verlo sin pagar un peso extra: cada fin de semana, los partidos se emitirán en abierto por Mega y Mega 2, dos de las señales con mayor alcance en todo Chile. El fútbol femenino llega a la pantalla de todos.

El clásico universitario por las pantallas de Mega

Para abrir el telón, nada mejor que un partidazo: la primera transmisión será el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, este domingo 5 de abril en el Estadio Nacional. Gustavo Huerta pondrá la conducción y Marcelo González la voz en los relatos.

Todo comienza a las 14:30 horas. Quienes prefieran seguirlo fuera de casa también tienen su opción: Mega GO, la plataforma digital de Megamedia, permite ver el partido desde el celular, la tablet o el computador sin importar dónde estés.

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Crecimiento del fútbol femenino

Este deporte viene en alza hace rato. En Chile y en el resto del planeta, cada temporada trae más hinchas, más competencia y más presencia en los medios. Lo que antes era una disciplina poco visible hoy ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda deportiva.

Megamedia lo tiene claro, y por eso asume esta transmisión como algo más que un negocio: es una declaración de intenciones con el deporte femenino y con todos quienes lo siguen. Porque este fútbol crece, emociona y no para de sumar fanáticos en cada rincón del país.

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