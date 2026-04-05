Revive el clásico universitario femenino entre la U y la UC
- Por Meganoticias
El fútbol femenino tiene una nueva casa en la televisión chilena. Megamedia anunció que se quedó con los derechos exclusivos para transmitir La Liga Femenina de Fútbol durante las temporadas 2026 y 2027, tras llegar a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Una noticia que promete cambiar el juego para esta disciplina en el país.
Y lo mejor es que cualquiera podrá verlo sin pagar un peso extra: cada fin de semana, los partidos se emitirán en abierto por Mega y Mega 2, dos de las señales con mayor alcance en todo Chile. El fútbol femenino llega a la pantalla de todos.
El clásico universitario por las pantallas de Mega
Para abrir el telón, nada mejor que un partidazo: la primera transmisión será el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, este domingo 5 de abril en el Estadio Nacional. Gustavo Huerta pondrá la conducción y Marcelo González la voz en los relatos.Ir a la siguiente nota
Todo comienza a las 14:30 horas. Quienes prefieran seguirlo fuera de casa también tienen su opción: Mega GO, la plataforma digital de Megamedia, permite ver el partido desde el celular, la tablet o el computador sin importar dónde estés.
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Crecimiento del fútbol femenino
Este deporte viene en alza hace rato. En Chile y en el resto del planeta, cada temporada trae más hinchas, más competencia y más presencia en los medios. Lo que antes era una disciplina poco visible hoy ocupa un lugar cada vez más destacado en la agenda deportiva.
Megamedia lo tiene claro, y por eso asume esta transmisión como algo más que un negocio: es una declaración de intenciones con el deporte femenino y con todos quienes lo siguen. Porque este fútbol crece, emociona y no para de sumar fanáticos en cada rincón del país.
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