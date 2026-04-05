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Clásico universitario femenino por las pantallas de Mega: Así podrás verlo

Megamedia tiene una gran noticia para los fanáticos del fútbol femenino: se adjudicó los derechos exclusivos de transmisión de La Liga Femenina de Fútbol para las temporadas 2026 y 2027. Este acuerdo fue alcanzado junto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y representa un paso importante para el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.

Lo mejor de todo es que los partidos podrán verse los fines de semana por televisión abierta, a través de las señales de Mega y Mega 2. Así que no hay excusas para perderse ningún encuentro, porque la Liga Femenina llegará directo a los televisores de todos los hogares de Chile, de forma completamente gratuita.

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El clásico universitario por las pantallas de Mega

El estreno de estas transmisiones no podría ser más emocionante: el primer partido que se verá por Mega será el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, este domingo 5 de abril en el Estadio Nacional. Gustavo Huerta estará en la conducción y Marcelo González se encargará de los relatos del partido.

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La transmisión comenzará a las 14:30 horas y podrá seguirse tanto por Mega y Mega 2 como por Mega GO, la plataforma de streaming de Megamedia, para quienes prefieran verlo desde el teléfono, la tablet o el computador desde cualquier lugar.

 
 
 
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Crecimiento del fútbol femenino

Y es que el fútbol femenino viene creciendo con fuerza, tanto en Chile como en el resto del mundo. Cada año son más los hinchas que se suman a seguir esta disciplina, que ha ganado un espacio cada vez más importante en la escena deportiva nacional e internacional, con un nivel competitivo que no para de mejorar.

Por eso, para Megamedia llevar la Liga Femenina a su pantalla es mucho más que un acuerdo comercial: es un compromiso real con su audiencia y con el deporte femenino. La compañía quiere que cada vez más personas puedan disfrutar de este fútbol que enamora y que, partido a partido, conquista a más seguidores en todo el país.

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